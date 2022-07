Uno dei più giovani segretari generale lavora in Brianza

Da oggi il comune di Seveso ha un nuovo segretario generale. Si tratta di Giovanni Curaba, classe 1976, originario di Raffadali, in provincia di Agrigento. In Lombardia, dove, di fatto, esercita la sua professione è, attualmente, uno dei più giovani a detenere la massima qualifica in questo ruolo. Un’altra curiosità degna di nota che lo riguarda – stante la sua eccezionalità – è rappresentata dal fatto che un percorso praticamente parallelo di Giovanni Curaba è stato fatto dal fratello gemello Salvatore. In particolare, in tutta Italia, Giovanni e Salvatore Curaba sono la prima e unica coppia di fratelli gemelli a svolgere la professione di segretari comunali. Si tratta di una categoria che, ad oggi, conta complessivamente in Italia poco meno di 2.500 professionisti in servizio.

Il sindaco: "Abbiamo fatto la scelta migliore"

"Sono sicura che Giovanni Curaba svolgerà un lavoro puntuale ed efficace, soprattutto di collaborazione e di assistenza dal punto di vista giuridico e amministrativo con tutti gli organi del nostro ente che con lui avranno a che fare. Il curriculum parla chiaro, l'esperienza pluriennale in questo ruolo e gli altri incarichi svolti nel corso della sua carriera professionale ci inducono a pensare di aver fatto la scelta migliore per il Comune di Seveso. Con l'augurio che possa portarci fino al termine del mandato, faremo fin da subito tesoro dei suoi suggerimenti, dei suoi metodi e delle sue conoscenze, con l’unico obiettivo di migliorare ancora i servizi verso i cittadini di Seveso" il commento del primo cittadino Alessia Borroni.

Il nuovo segretario: "Massimo impegno"

"Garantisco, fin da oggi, massimo impegno, contribuendo, per quanto di competenza, alla crescita istituzionale del comune di Seveso. Fornirò massima assistenza tecnico e giuridica agli uffici e agli organi di governo, sempre nel pieno rispetto dell'imparzialità e della trasparenza, che convengono al delicato ruolo di garanzia del Segretario comunale; ruolo che sono orgoglioso di ricoprire e che svolgo quotidianamente, ormai da tanti anni, sempre con disciplina e onore" le prime parole del nuovo Segretario al momento del suo insediamento lunedì mattina" ha invece spiegto Giovanni Curaba.