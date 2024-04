Alice in Wonderland, la Design Week tra arte e gusto: lo speciale cocktail con il gin Monza

Arte, bellezza, cultura, design. E anche gusto. Sono le declinazioni tutte monzesi della Design Week che fino al 21 aprile, con diverse iniziative promosse in città, animerà il capoluogo brianzolo. Si tratta della rassegna “The walking jewel: un viaggio tra arte e bellezza”, con appuntamenti tra cultura, arte e buon cibo, ideati da Matteo Perego – architetto e anima dell’Amerigo Concept Store e dall’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Monza e Brianza.

A inaugurare la settimana dell'arte e del design monzese sabato pomeriggio è stata una sfilata partita dall’Hotel de la Ville che ha fatto tappa nella boutique del centro Monza ed è poi approdata in piazza Duomo. Dieci modelle hanno sfilato con una giacca con dipinto il volto di una donna e una lettera. In ogni tappa la sfilata si ricompatterà con la composizione della parola Rispetta, per sensibilizzare su un tema importante e attuale. Un rispetto che comprende anche convivenza pacifica, autostima, autenticità, amore, leggerezza, gioco, no alla violenza in tutte le sue forme. Le giacche sono state poi messe in vendita e il ricavato sarà devoluto a un'associazione che si occupa di sostenere le donne vittime di violenza.

La design week da gustare

La Design Week a Monza è anche da gustare. “The walking jewel: un viaggio tra arte e bellezza” ha coinvolto anche l'Hotel de la Ville che per l'occasione ha ospitato un'opera dell'artista Alice Crepaldi, con le sale del boutique hotel di Monza che si sono trasformate in "galleria d'arte". E lo chef Fabio Silva e il barman Davide Rivolta hanno ideato un cocktail a tema che sarà possibile assaggiare fino al 21 aprile con un abbinamento di tapas studiato per esaltarne il gusto.

"Alice in wonderland", questo il nome dell'iniziativa che è un omaggio al nome dell'artista: Alice Crepaldi. E il Paese delle Meraviglie, con i suoi tesori da ammirare e quelli da gustare, è proprio Monza. Nell'arte di Alice Crepaldi si uniscono il movimento e l’abilità nella lavorazione del metallo e nasce un gioiello che si impreziosisce anche con la tradizionale lavorazione del vetro di Murano. All'Hotel de la Ville la declinazione del gusto dell'arte si sintetizza con l’aromaticità del karkadè che incontra il “Gin Monza” in un'esplosione artistica che richiama le opere di Alice Crepaldi. In abbinamento saranno servite delle cosce di pollo disossate biologiche, marinate poi impanate e fritte con coriandoli e zenzero e servite con una salsa agli agrumi e yogurt. Sentori di Oriente e di viaggi lontani e un'impronta tutta milanese con la panatura croccante, come spiegato dallo chef Fabio Silva.

Il programma

L'inaugurazione si è tenuta sabato 13 aprile da Amerigo Concep Store (via Carlo Alberto) con l'apertura della mostra di Alice Crepaldi e la live performance R-I-S-P-E-T-T-A di caludia Rordorf. Per tutta la settimana, invece, all’Hotel de la Ville sarà possibile gustare “jewels in tapas” un’esperienza gastronomica unica dove il barman Davide Rivolta e lo chef Fabio Silva hanno creato un abbinamento ad hoc di drink e tapas ispirati proprio alla Design Week. Invece nella boutique Pozzi Lei (via Carlo Alberto) le vetrine di trasformeranno in “Walking Jewel Pantone” dove i capi di moda diventeranno vere e proprie opere d’arte e di design. Invece il 19 aprile dalle 18 al Saint Monza Restaurant ci sarà la presentazione del cocktail ispirato alla Design Week. Infine nella sede dell’Ordine degli architetti (via Zucchi 25) il 16 aprile alle 19 verrà inaugurata la mostra fotografica “Parco, prospettive, ecologie urbane possibili”, scatti fotografici di Alessandro Villa. Poi il 17 aprile alle 17 Alice Crepaldi presenterà le sue opere e la sua tecnica.

Come nasce il progetto

“Un progetto pionieristico quella della The Walking Jewel - come hanno ricordato Matteo Perego e Michela Locati, presidente dell’Ordine degli architetti di Monza e Brianza, promotori dell’iniziativa -. Un percorso che valorizza il territorio, la sua arte, il suo design, i giovani talenti. Creando rete anche con le istituzioni e le associazioni. Una passeggiata respirando il clima della design week, ma declinato alla modalità più rilassante e tranquilla che si respira a Monza”. Un progetto che gli ideatori si augurano di poter proseguire nel corso degli anni, con nuovi appuntamenti e attività.