Vero Volley Monza, ora si fa dura! Conegliano domina gara 3 e vede lo scudetto

Ora il discorso rischia seriamente di complicarsi. La Vero Volley Monza, che per una partita e mezza era riuscita a tenere testa e a dimostrare una certa superiorità in determinati frangenti, è stata sconfitta 3-0 al PalaVerde da una Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano in grande spolvero (25-23, 25-12, 25-22) che ora si avvicina sensibilmente al traguardo. Basterà un'altra vittoria in una delle due rimanenti gare (la prima occasione è martedì prossimo in un'Arena già tutta esaurita da giorni) per spegnere i sogni delle rosablù, oggi non in serata proprio positiva. Sembrava infatti che il primo set potesse scorrere in loro favore ma così non è stato; poi le campionesse uscenti ne sono venute fuori cambiando completamente l'inezia della partita e forse di tutta la serie. Spetterà dunque ad Orro e compagne sparare le cartucce che potrebbero davvero essere le ultime in questa stagione.

LA PARTITA - Marco Gaspari manda in campo la seguente formazione: Orro-Van Hecke, Danesi e Rettke al centro, Davyskiba e Larson in banda e Parrocchiale libero.

Si inizia con le padrone di casa che forzano subito in battuta: Wolosz fa centro due volte (9-5). La reazione delle monzesi è immediata poichè alzano la guardia in difesa e, unita a qualche errore di troppo gialloblù, accorciano (11-10). Inizia carburare Egonu e siamo 13-10. Van Hecke però si dimostra in palla e trascina le compagne al nuovo pareggio (14-14). Conegliano torna a commettere qualche errore in attacco e Monza può passare a condurre (16-18). Santarelli prova a fermare il gioco, ma Larson fa la voce grossa e allunga (17-20). La strada sembra tracciata, Sylla ed Egonu però non sono d'accordo e firmano il riaggancio (22-22). Decisivo si rivela, nel finale di questo primo set, l'apporto di De Kruijf a muro e di Plummer. 25-23 e pantere che vanno in vantaggio.

Riparte a razzo Conegliano, che scatta subito sul 9-3. Gaspari opera il cambio Stysiak per Van Hecke, ma gli effetti non si vedono. Folie mette giù il colpo dell'11-4 mentre De Kruijf stampa il muro che vale il 15-7. Il divario si fa via via incolmabile ed è una neo entrata a mandare le compagne sul 2-0 e cioè Giulia Gennari (25-12).

Regna l'equilibrio in avvio di terzo set, rotto in un primo tempo da Folie e De Kruijf (8-6). Contro break delle brianzole che con Larson e Van Hecke vanno sull'8-10. Proprio la belga concretizza una bella ricezione di Parrocchiale per l'allungo (9-12). Conegliano non vuole saperne di mollare la presa e con il suo capitano, vale a dire Asia Wolosz, trovano il nuovo pareggio (15-15). Egonu martella a ripetizione e si passa sul 19-15. Plummer però non è altrettanto precisa e consente a Monza di tornare in gioco (19-18). Al secondo tentativo però la statunitense non fallisce e, in collaborazione con Egunu, crea le premesse per chiudere la partita (23-20). L'attacco out di Stysiak fa esultare il PalaVerde: Monza ora è con le spalle al muro e dovrà compiere un'impresa quantomeno per rimandare il verdetto alla "bella".