Compie 30 anni la pizzeria brianzola tra le migliori al mondo

Trent’anni di passione, devozione per il lavoro e soprattutto l’orgoglio di avere raggiunto traguardi molto importanti entrando nel prestigioso elenco delle migliori pizzerie al mondo. E adesso per questo importante anniversario Corrado Scaglione ha deciso di portare alcune innovazioni anche nel suo menù. A festeggiare à la Enosteria Lipen di Triuggio che a luglio 2023 è entrata nella Top 50 delle migliore pizzerie nel mondo, nella prestigiosa Guide to the best pizzerias in the world. Veri e propri gioielli da mangiare, preparati con grande rispetto della tradizione, usando prodotti di primissima qualità (come il sale che proviene dalla saline di Paceco, presidio Slow Food dell’azienda Oro di Sicilia e farine esclusivamente italiane), e cotture ad altissime temperature nel forno a legna.

Le 6 versioni della Margherita

Lipen ha reso omaggio alla pizza Margherita declinandola in sei versioni, persino quella in 3D (con pomodoro del Piennolo Vesuviano, pomodoro giallo, pomodoro datterino, fior di latte di Agerola, bufala dop, provola, basilico, olio evo italiano). Lipen in Brianza ha proprio rivoluzionato il mondo della pizza, trasformandola non solo nel rito (spesso del sabato sera), ma in una vera e propria esperienza del palato. Tanto che è stato l’apripista delle pizze gourmet, prima in Brianza sulla guida del Gambero Rosso con la massima qualifica dei 3 spicchi. Un importante traguardo quello raggiunto da Corrado Scaglione che il 9 luglio 1994 aveva inaugurato nel cuore della Brianza questa avventura, adeguandosi al cambiamento dei tempi dei quali, spesso, è stato precursore.

Un omaggio ai colleghi

Con i mercati locali e i produttori di tipicità, ha creato sinergie da riversare nelle proposte dei suoi menu dove convivono anime differenti: il ristoratore, il pizzaiolo, il maestro del lievito madre per pane e dolci. Convivenza stretta e amalgamata nel passare di questi trent’anni dove “le gioie della conquiste sono state inquinate dalla sofferenza dei tempi dei tavoli vuoti”. In questa tappa così importante della sua vita, Corrado desidera omaggiare il suo tessuto professionale fatto di territorio, persone e mestiere, con una rassegna di eventi in cui saranno protagonisti in cucina cinque emblemi della ristorazione non solo brianzola.

Tutti gli appuntamenti

Ma non solo: il 14 marzo ci sarà la presentazione del restyling del menu Lipen che proporrà alla clientela i piatti iconici dei decenni del secolo scorso, quelli che hanno fatto la storia della tavola italiana, un revival che appassionerà chi c’era e intrigherà i più giovani foodlover. Ma sarà una festa che proseguirà nel corso dei mesi, condividendo l’amore e la dedizione per la pizza e la ristorazione insieme a grandi nomi della ristorazione italiana: il 13 marzo con Matteo e Riccardo Vergine “Grow Restaurant” Stella Verde Michelin 2024, il 17 aprile con Corrado Assenza ambasciatore del gusto “Caffè Sicilia”; il 15 maggio con Salvatore e Vincenzo Butticè ambasciatori del gusto “Il Moro ristorante”, il 12 giugno con Mauro Elli ambasciatore del gusto “Il cantuccio” una stella Michelin e il 9 luglio (giorno del compleanno) con Franco Pepe ambasciatore del gusto “Pepe in grani”, la pizzeria più votata al mondo.