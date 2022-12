In arrivo oltre 37milioni di euro dal Pnrr: ecco a che cosa serviranno

Un lavoro senza sosta, iniziato già dalla Giunta Allevi e portato avanti (incrementandolo) dalla giunta Pilotto. Un lavoro che porterà a Monza oltre 37 milioni di euro per la realizzazione di numerosi progetti. I fondi arriveranno direttamente dal Piano nazionale ripresa e resilienza (Pnrr). Ad annunciarlo durante il consiglio comunale di lunedì 5 dicembre il consigliere comunale Stefano Toselli (Pd).

I fondi verranno impiegati in diversi progetti: 1milioni e 245mila nella digitalizzazione (sito Internet, migrazione al cloud, piattaforma notifiche digitali, adozione App IO, digitalizzazione dell'archivio storico in questo caso il bando non eroga contributo economico ma fornisce un servizio di digitalizzazione del patrimonio gestito direttamente dalla regione Lombardia);

7milioni e 440mila euro nella mobilità sostenibile (per l'acquisto di 13 bus elettrici, e stazioni di ricarica elettrica); quasi 8 milioni per la tutela del territorio e della risorsa idrica (lavori di adeguamento alla primaria Puecher e alla secondaria Zucchi, sistemazione della palestra alla scuola Bachelet, sistemazione dei bagni e opere complementari alla secondaria Zucchi, adeguamento igienico sanitario e impiantistico alle elementari Salvo D'Acquisto ed Elisa Sala, sostituzione dei generatori di calore della centrale termica alla media Zucchi, sostituzione del generatore di calore e adeguamento normativo della produzione di acqua calda alla materna Il Cartoccino, interventi di relamping alla primaria Volta all'asilo nido di San Fruttuoso alla scuola d'infanzia Andersen alla scuola Alfieri e alla materna di San Rocco, opere di rifacimento della copertura alla primaria Rubinowicz, adeguamento dei servizi igienici e opere complementari alle scuole Zara e Puecher); 3milioni e 200mila euro per la riqualificazione delle aree Schiantarelli (via Tasso), Blandoria 9B ed ex Diefenbach; 13milioni per la ristrutturazione degli alloggi comunali di via Bramante da Urbino con un progetto di rilancio del quartiere; 700mila euro per progetti a sostegno della disabilità e del dopo di noi; e 1milioni di euro per il progetto della stazione di posta con la ristrutturazione dello Spazio 37 da destinare a un luogo di sostegno alle persone senza tetto aperto tutto l'anno; 2milioni e 800mila euro per la riqualificazione del centro sportivo di via Rosmini; 680mila euro per la riqualificazione dell'area esterna e del solarium del centro natatorio Pia Grande;

"Un lavoro impostato dalla giunta Allevi - ha ricordato Toselli - e portato avanti con determinazione e sforzo dalla giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto". L'importante, adesso, sarà rispettare le tempistiche, pegno la perdita dei fondi erogati. "Si tratta di progetti molto importanti che porteranno impatti forti non nell'immediato ma a lunga scadenza". La giunta, a tale proposito, per garantire il rispetto delle tempistiche e portare avanti gli impegnativi progetti finanziati dal Pnrr ha deciso di assumere 4 dirigenti nelle rispettive aree dei progetti.