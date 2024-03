Per la giornata della salute la clinica monzese offre 500 visite ed esami gratis

Ben 500 esami e visite totalmente gratuiti.

Domenica 7 aprile presso gli ospedali del Gruppo San Donato si celebrerà della Giornata mondiale della salute, patrocinata da GSD Foundation ETS e istituita per ricordare la nascita dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Per l'occasione il Gruppo San Donato ha dunque deciso di mettere a disposizione dei pazienti équipe di specialisti e strumenti diagnostici per consulti ed esami gratuiti.

"L'iniziativa vuole sottolineare l’importanza della prevenzione e incoraggiare la popolazione ad adottare uno stile di vita sano ed equilibrato - fanno sapere da GSD - Promuovere la cultura della prevenzione e l’umanizzazione delle cure, contribuendo al benessere della persona e sostenendo la ricerca per lo sviluppo, sono gli obiettivi di GSD Foundation ETS, la fondazione non profit del Gruppo San Donato".

Le strutture (e le date) dove ci si potrà far visitare gratis

Presso gli Istituti Clinici Zucchi di Monza sarà possibile usufruire delle seguenti prestazioni:

mercoledì 3 aprile, dalle 9 alle 12, visite fisiatriche per patologie che riguardano la colonna vertebrale, i tendini e i dolori muscolari

giovedì 4 aprile, dalle 9 alle 12, visite fisiatriche per patologie che riguardano la colonna vertebrale, la spalla, le anche e le ginocchia

Gli Istituti Clinici Zucchi di Carate offriranno invece le seguenti prestazioni:

da martedì 2 aprile a venerdì 5 aprile, dalle 9 alle 13, valutazione dei riflessi e dell’equilibrio tramite pedana stabilometrica e successiva valutazione neuropsicologica dei tempi di reazione. La prestazione è rivolta ai pazienti di età superiore ai 55 anni

giovedì 4 aprile, a partire dalle 9.30, verranno offerte consulenze gratuite sulla malattia di Parkinson e altri disturbi del movimento, con attività informativa

Il centro Smart Clinic presso l’Esselunga di Varedo (MB) offrirà infine le seguenti prestazioni:

martedì 2 aprile, dalle ore 9 alle ore 10, Elettrocardiogramma

giovedì 4 aprile, dalle 15 alle 17, screening posturali

​Come prenotarsi

Per informazioni e prenotazioni consultare le modalità indicate al seguente sito web: https://www.grupposandonato.it/