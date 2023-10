Pedemontana e il comune di Lesmo trovano un accordo: tracciato confermato ma migliorie per l'impatto acustico e viabilistico

Il comune di Lesmo che in primavera aveva presentato un ricorso al Tribunale amministrativo regionale (poi rigettato) contro Pedemontana, adesso ha trovato un accordo con Autostrada Pedemontana Lombarda. Ad annunciarlo è la stessa Apl. “Autostrada Pedemontana Lombarda e l’amministrazione di Lesmo, guidata dal sindaco Francesco Montorio, annunciano di aver raggiunto un’intesa sulle ottimizzazioni da apportare al progetto, con l’obiettivo di adeguare le opere di interesse del territorio alle attuali esigenze e renderle più funzionali”, si legge nella nota ufficiale.

Le principali modifiche

Si tratta di modifiche che riguardano le viabilità interferite e non comportano variazioni del tracciato autostradale. Mentre i comuni del Vimercatese si sono rivolti a studi legali per provare a fermare la realizzazione della Variante della Tratta D, il comune di Lesmo (che verrà coinvolto dal percorso della tratta C che coinvolge i comuni di Arcore, Biassono, Bovisio Masciago, Camparada, Cesano Maderno, Desio, Lesmo, Lissone, Macherio, Seregno, Sovico, Vedano al Lambro, Vimercate, Usmate Velate) ha trovato un accordo. Intanto la giunta di Lesmo, guidata dal sindaco Francesco Montorio (a capo di una lista civica di centrosinistra) ha proseguito sulla strada del dialogo con Autostrada Pedemontana Lombarda. Il comune brianzolo aveva chiesto di apportare modifiche per migliorare l’acustica e la viabilità di un progetto che avrebbe fortemente impattato sul traffico e sul verde del comune brianzolo.

Addio al sottopasso di viale Brianza

La novità più importante riguarda l’eliminazione del sottopasso di viale Brianza. "Autostrada Pedemontana Lombarda realizzerà le modifiche descritte a fronte dell’eliminazione del sottopasso di viale Brianza", si legge nella nota tecnica del progetto. Ci sarà un prolungamento della galleria Lesmo 1 che passerà da 184 a 284 metri; un prolungamento della galleria Lesmo 2 con altri 160 metri di copertura fonica in corrispondenza della struttura residenziale Filodoro; utilizzo di materiale fonoassorbente di ultima generazione. Modifiche necessarie al fine di non incidere negativamente sugli edifici di Via Ungaretti, della Lega del Filo d’oro e sulle abitazioni di recente costruzione in via Vincenzo Monti, in coerenza con le prescrizioni emesse nel decreto di Valutazione di Impatto Ambientale. Inoltre verranno realizzate 3 piste ciclabili, e verranno sistemate alcune vie.

"Al centro gli interessi dei lesmesi"

“Come abbiamo sempre detto - spiega Francesco Montorio - intento primario dell’amministrazione era avviare un concreto dialogo con APL. Si è raggiunto un punto di incontro tra quanto deve essere da loro realizzato nell’interesse generale e gli interessi specifici dei concittadini di Lesmo, perseguito con un dialogo costante e giustamente riservato. Ringrazio quindi APL per il confronto diretto, aperto, concreto e leale, con quel rispetto e comprensione reciproca che sono sempre foriere di grandi risultati. Ringrazio i colleghi dell’amministrazione, coi quale si è condiviso ogni passo e che hanno saputo trovare, anche tra loro, quegli equilibri necessari per arrivare a un risultato di soddisfazione per tutti. Ringrazio infine tutte quelle persone che hanno contribuito in modo costruttivo e ci hanno seguito e sostenuto comprendendo e rispettando la nostra esigenza di riservatezza. Si è scritta una pagina importante per Lesmo che ha assorbito molte energie e richiesto molto impegno. Siamo però soddisfatti e continuiamo a lavorare avendo come riferimenti solo la nostra coscienza, la costituzione e gli interessi dei lesmesi”.

"L'importanza del dialogo con le amministrazioni"

Un accordo accolto positivamente anche da Sabato Fusco, direttore generale di Apl. “Dal confronto di idee nascono sempre progetti migliori. Per questo siamo lieti che il dialogo con il sindaco Montorio, che ringrazio in particolare per l’impegno e la responsabilità, e l’amministrazione comunale di Lesmo consenta di realizzare opere compensative più funzionali alle esigenze dei cittadini, pur senza scostamenti dal piano iniziale degli investimenti. Per noi è veramente importante che il dialogo con le amministrazioni interessate dal progetto porti a risultati concreti e condivisi, come oggi possiamo celebrare nel caso di Lesmo”.