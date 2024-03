A Monza stop agli ostacoli della burocrazia: l'accordo tra questura e sindacati

Ogni giovedì dalle 15 alle 18 agli sportelli dell’Usb (via Cavallotti 55) si presentano decine di persone che chiedono informazioni e aiuto per ottenere o rinnovare il permesso di soggiorno. Storie di vita di uomini e di donne che arrivano da molto lontano e che a Monza e Brianza sono giunti per trovare un futuro migliore. Ma che spesso incappano nelle lungaggini e nella difficoltà della burocrazia italiana. E non è la prima volta che qualcuno incappa anche in qualche truffatore.

Ma adesso il sindacato ha stretto una collaborazione con la questura di Monza per diventare una sorta di “canale diretto” per la comunicazione e la soluzione soprattutto di quei casi più complicati. Oltre che per segnalare eventuali situazioni anomale di persone o professionisti che promettono (dopo lauto pagamento) di velocizzare le pratiche.

“Un grazie al questore Salvatore Barilaro, che ha subito preso a cuore la nostra segnalazione e si è reso disponibile ad aiutarci concretamente – spiega Gianni Romano, referente della Usb a MonzaToday -. Abbiamo spiegato al questore che, purtroppo, spesso ci imbattiamo in situazioni difficili per rinnovo di documenti, pratiche, ricongiungimenti familiari. Lungaggini, intoppi burocratici, persone che sempre più spesso si sentono trattate come numeri. Noi proseguiremo con il nostro sportello, al quale accedono tantissimi stranieri e avremo un canale diretto con la questura con una Pec e referenti coi quali interfacciarsi senza dover passare da diversi uffici”. Ma non solo. “Siamo molto felici perché i nostri volontari avranno la possibilità di partecipare a corsi di formazione ad hoc sull’argomento grazie alla disponibilità del questore. I volontari, molte volte ragazzi stranieri che vivono e lavorano in Italia, verranno formati proprio da personale della questura: un modo per conoscere, capire meglio, ma soprattutto per molti farsi conoscere e apprezzare per il grande impegno e volontà di crearsi un futuro migliore in Italia”.