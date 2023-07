Ancora maltempo: scatta una nuova allerta temporali

Dopo il nubifragio della notte fra martedì e mercoledì 12 luglio, il maltempo sembrerebbe non voler dar tregua. La sala operativa di protezione civile di Regione Lombardia ha infatti emesso un nuovo bollettino di criticità moderata (arancione) per il rischio temporali forti, che sarà in vigore dalle 16 di oggi, 12 luglio, sino alle 15 di giovedì 13 luglio. L'allerta è stasta lanciatacontestualmente anche per il rischio idrogeologico.

Secondo la sala operativa della protezione civile nel pomeriggio di oggi, 12 luglio, sono attesi nuovi rovesci o temporali sulle zone alpine e prealpine occidentali e centrali. Anche verso sera sono previsti temporali, anche di forte intensità, con il possibile interessamento delle zone di pianura. Ci sarà la possibilità del verificarsi di piogge localmente intense, forti raffiche di vento (fino a 90 km/h) e grandine di medie - grosse dimensioni. Fenomeni convettivi più intensi e persistenti sono attesi nel corso della notte e della mattinata di giovedì 13 luglio, quando i rovesci e i temporali, inizialmente più probabili nelle zone alpine e prealpine, si sposteranno sulla pianura centro - occidentale e sull'Appennino. Successivamente nel corso della mattinata si attende l'estensione verso i settori di pianura orientali.

Nel pomeriggio è stata prevista attenuazione dei fenomeni temporaleschi, con possibilità di una nuova recrudescenza dell'instabilità in tarda serata, a partire dalle zone occidentali in lenta estensione verso Est sui rilievi e sulle zone di bassa pianura. La protezione civile rivaluterà nella mattinata di domani, 13 luglio, gli scenari previsionali aggiornati per l'eventuale emissione di codici di allerta validi dalla serata.