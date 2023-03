A Monza un negozio dove la comunicazione è affidata all'intelligenza artificiale

La comunicazione, si sa, è l'anima del commercio. Una comunicazione che oggi è affidata a un robot. Un computer - o meglio un'intelligenza artificiale - che scrive e invia comunicati stampa alle redazioni, programma post, sceglie fotografie e le migliori strategie comunicative.

Succede a Monza, da Amerigo Milano, il negozio di design di via Carlo Alberto aperto sei anni fa dai fratelli Matteo e Daniela Perego. Sempre all'avanguardia con le novità e i prodotti, Matteo Perego ha deciso di "assumere" in negozio anche un robot addetto alla comunicazione, al marketing e alla gestione dei social. "Durante uno dei corsi sulla comunicazione e sul marketing mi sono imbattuto nel tema dell'intelligenza artificiale - spiega a MonzaToday -. Un tema che mi ha subito affascinato".

Un tuffo nel passato quando Matteo, ragazzino degli anni Ottanta, guardava affascinato i telefilm e i cartoni animati dedicati ai robot. Quei robot che facevano il maggiordomo, che parlavano, che semplificavano la vita di casa adesso sono entrati nel suo negozio. "Con l'intelligenza artificiale è come se avessi al mio fianco 3 esperti: un giornalista per la stesura e l'invio dei comunicati stampa, un addetto al marketing per la scelta delle strategie di comunicazione, e un social media manager per la gestione dei social media e la scelta delle foto". La sperimentazione è iniziata alcune settimane fa, e sta dando i primi importanti risultati. "L'intelligenza artificiale redige e invia i comunicati che vengono tradotti perfettamente in 12 lingue - prosegue -. Sceglie le testate dove quell'argomento potrebbe trovare interesse e maggiore facilità di pubblicazione, e infine è strepitoso nella scrittura Seo e quindi nell'indicizzazione sulla rete".

Matteo Perego è galvanizzato da questa novità e dal fatto di essere un pioniere nazionale nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale in questo settore. "Sembra impossibile: ma un piccolo negozio di Monza grazie all'intelligenza artificiale sta crescendo - prosegue -. Sui social, sulla rete, ma anche con i passaggi dei clienti o con le telefonate di chi ha scoperto, grazie a Internet o a Facebook, della nostra presenza. Certamente un computer non sostituirà mai la creatività e l'intelligenza dell'uomo, ma nel mio piccolo mi sta fornendo un importante contributo e una visibilità senza muovermi dal mio negozio".