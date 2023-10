Perché nel cielo in Brianza stanno volando aquiloni giganti

Un fantasma di sette metri che aleggia sul cielo della Brianza, un enorme gorilla che fluttua nell'aria, un pesce di 12 metri di lunghezza e infine una manta enorme con i colori dell'arcobaleno di 35 metri per 10. Sono gli aquiloni giganti che martedì si sono alzati in volo a Ornago, dal campo di zucche Shirin.

Una giornata di Halloween colorata e allegra caratterizzata dalla leggerezza, spensieratezza e dalla dolcezza. Sì perchè dagli aquiloni giganti in volo piovono anche caramelle. E a lasciarsi incantare dallo spettacolo martedì mattina sono stati anche i bambini, piccoli ospiti nel campo a tema autunnale insieme alle loro insegnanti.

In Brianza sono arrivati i maghi del filo. "L’organizzatore del festival degli aquiloni più grande d’Italia, per il giorno di Halloween, sarà nostro ospite" avevano annunciato Elmina e Carolina Brambilla, titolari dell'attività che dopo l'esplosione di giallo in estate con il labirinto di girasoli, in autunno ospita il campo di zucche con spettacolari allestimenti a tema autunnale e una enorme piscina di mais. Ma ad animare la giornata di Halloween non ci sono solo zucche. Ad animare la giornata ci sono stati gli specialisti del gruppo Filo Vola Comunità di Contea che in tutta Italia solo in quest'ultimo anno hanno realizzato tremila aquiloni.

"Il cielo si tingerà con i colori di aquiloni giganti nel campo di zucche. Lancio delle caramelle e magico volo in notturna di installazioni illuminate per creare un’atmosfera unica nelle notte delle streghe" con il programma che proseguirà anche in serata.

L'ingresso al campo ha un costo di 5 euro.