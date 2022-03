La Villa Reale si illumina di blu e ospita una mostra con le opere dei ragazzi autistici

Il 2 aprile è la Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. E la Villa Reale di Monza si illumina di blu. Ma non solo. Nelle Argenterie della Reggia viene anche organizzata una mostra con le opere d'arte realizzate dai ragazzi autistici che partecipano ai laboratori dell'associazione Facciavista. Gli artisti sono 8 ragazzi di età compresa tra i 16 e i 29 anni che, sotto la guida del professor David De Carolis da anni partecipano al laboratorio artistico organizzato a Vedano, negli spazi di Casa Francesco. Fin da subito hanno dimostrato una spiccata vena artistica che, in questi quattro anni, hanno potuto esprimere non solo sulla tela, ma anche realizzando l'etichetta di un noto vino, dipengendo le mascherine durante l'emergenza covid, decorando le shopping bag realizzate alcuni anni fa in occasione del Natale.

"Il 2 aprile ci fermeremo a riflettere sull’autismo, un gesto doveroso di vicinanza e attenzione di tutta la comunità nei confronti di chi vive quotidianamente questo disturbo che purtroppo è in costante crescita - dichiara il sindaco Dario Allevi -. Il mio pensiero va a questi meravigliosi ragazzi e alle loro famiglie, provate anche dall’emergenza sanitaria degli ultimi due anni. Le Istituzioni hanno il compito di non lasciarle sole, ognuna per le proprie competenze, affinché si riescano a trovare tutte le attenzioni possibili e le cure adeguate. Questi ragazzi vanno accompagnati, vanno coinvolti in progetti per e con la città, vanno inseriti, non vanno abbandonati. E noi, sin dall’inizio del nostro mandato, stiamo lavorando con le associazioni del territorio. Prova ne sono le diverse iniziative realizzate e in fase di realizzazione: dalla mostra ‘Autismo in Blue Jeans’ alla prossima apertura della pizzeria Pizzaut a Monza; dall’Aut Academy nel Parco della Villa Reale alla mostra ‘Autismo e pop-corn’”.

I disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorders, ASD) sono un insieme eterogeneo di disagi del neurosviluppo, caratterizzati da una compromissione qualitativa nelle aree dell’interazione sociale e della comunicazione, nonché da modelli ripetitivi e stereotipati di comportamento, interessi e attività. In Italia si stima che 1 bambino su 77, nella fascia di età 7-9 anni, presenti un disturbo dello spettro autistico. L’insorgenza dei sintomi è in genere prima dell’età dei 3 anni e si esprime con ritardi nelle aree dell’interazione sociale e/o del gioco simbolico.

L'assessore alle Politiche sociali Desirée Merlini ricorda anche il progetto di Monza città Autism Friendly. "Autism friendly’ è anche la nostra idea di città, che vuole mostrare Monza con una prospettiva diversa, attraverso il potenziamento di una concreta rete a misura di autismo, in grado di promuovere l’inserimento sociale e l’autonomia. Già diverse azioni sono state intraprese nella nostra cittàLa finalità è incentivare azioni capaci dì mettere al centro la persona con disabilità, i suoi bisogni, le sue preferenze e garantendo la condivisione delle scelte anche con le famiglie".