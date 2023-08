Il nuovo abbonamento che permette di viaggiare gratis sugli autobus (ma non a tutti)

L’emergenza in Ucraina non è affatto rientrata. Il pensiero va non solo a chi è rimasto a combattere o sopravvive in mezzo alle macerie, ma anche a chi ha dovuto abbandonare la propria dimora per trovare una possibilità di vita altrove. È per questo che Autoguidovie, primo gruppo italiano a capitale privato del trasporto pubblico locale, sceglie apertamente di supportare quella parte di popolazione ucraina che ha trovato rifugio in Italia. E lo fa intraprendendo un’azione concreta: l’introduzione di uno speciale abbonamento, denominato “Welcome to Italy”, che semplifica la possibilità già in essere di viaggiare gratuitamente a bordo degli autobus, con una validità fino a 1 anno. L’attivazione è partita lo scorso 31 luglio e in pochi giorni già diverse decine di richieste sono pervenute agli infopoint Autoguidovie di Crema, Pavia e San Donato Milanese.

“Dall’inizio della guerra – si legge nella nota ufficiale dell’azienda - circa 175mila persone di nazionalità ucraina (50mila bambini e adolescenti e 92mila donne) sono scappate dalla loro terra di origine per rifugiarsi in Italia. Di queste, circa il 18% del totale ha trovato sistemazione in Lombardia (circa 32mila). A tutti loro, sia adulti che bambini, muniti di regolari documenti, Autoguidovie ha sempre concesso la circolazione gratuita sui propri mezzi. Per rendere più strutturata, chiara e visibile l’accoglienza nei confronti dei profughi ucraini, attraverso il servizio di trasporto e i vantaggi di cui possono beneficiare, è stato fatto un passo in più: la creazione di “Welcome to Italy”, un abbonamento annuale che gode di gratuità, con scadenza a 12 mesi. Questa iniziativa punta a rafforzare l’inclusività sociale e l’accessibilità di un servizio di centrale importanza come la mobilità pubblica. L’ideazione si pone infatti l’obiettivo di raggiungere tutta la comunità ucraina in Italia, con un occhio di riguardo verso l’ambito dell’istruzione: saranno trasmesse alle scuole informazioni puntuali e corrette per far viaggiare gli studenti ucraini in modo gratuito”.

Autoguidovie, per valorizzare “Welcome to Italy” e agevolare gli spostamenti dei rifugiati ucraini nel territorio italiano, ha previsto un tesseramento gratuito obbligatorio presso gli infopoint di Crema, Pavia e San Donato Milanese, così da semplificare la modalità di viaggio: la tessera permetterà di identificarsi velocemente senza dover esibire altri documenti al personale di controllo.

“A fronte della situazione emergenziale cui abbiamo assistito da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, abbiamo provato a rispondere con un contributo concreto nel nostro ambito di competenza - dichiara Stefano Rossi, amministratore delegato di Autoguidovie -. Considerata la continuità del flusso migratorio della popolazione ucraina verso il nostro Paese e l’esigenza di reagire con la costituzione di un progetto più articolato e che abbracciasse un più ampio spettro di viaggiatori, è nato lo speciale abbonamento “Welcome to Italy”. Proprio per lo scopo sociale con cui è stato creato, l’intento è che vada a supporto di tutte quelle comunità deboli che in futuro dovessero necessitarne. Tale finalità rientra tra le attività che Autoguidovie sta portando avanti, da diverso tempo a questa parte, a favore dei territori e delle loro collettività, del miglioramento della qualità della vita, oltre che dei collegamenti e della mobilità mediante servizi sempre più efficienti, tecnologicamente avanzati e sostenibili in chiave ambientale”. Per maggiori informazioni: https://autoguidovie.it/