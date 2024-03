Quando ci saranno i controlli della polizia per la velocità questa settimana in Brianza

Occhio alla velocità. E ai limiti. Anche questa settimana la polizia stradale ha pubblicato l'elenco delle strade dove piazzerà gli autovelox temporanei in Lombardia. Ci sono autostrade, provinciali e tangenziali.

Nella lista è segnalato dove saranno sistemati gli autovelox in Brianza, a Milano e nelle altre province lombarde durante la settimana da lunedì 18 marzo a domenica 25. Nell'elenco sono presenti la data, la strada e la provincia ma non il punto esatto. Questa settimana nella mappa anche via Vignazzola a Meda e il tratto milanese dell'autostrada A4.

L'uso degli autovelox - si legge sul sito della polizia stradale - è "un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti" perché "è importante tenere la velocità sotto controllo".

Dove sono gli autovelox?

18 marzo

A9 Lainte-Chiasso CO

19 marzo

Sp342 Briantea BG

20 marzo

Ss9 via Emilia LO

Meda, via Vignazzola MB

21 marzo

Ss336 dell'aeroporto di Malpensa VA

22 marzo

Ss639 dei laghi di Pusiano e Garlate LC

Ss9 via Emilia LO

23 marzo

A4 Torino-Trieste MI

A7 Milano-Genova PV

A21 Torino-Brescia BS

Ss9 via Emilia LO

Sp525 del Brembo BG

24 marzo