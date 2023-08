Tavolini davanti alla porta della chiesa: scoppia la polemica e interviene il comune

Aperitivo “benedetto”: è finita con una sanzione e con l'obbligo di rimozione degli arredi incriminati la vicenda che ha interessato il noto bar di piazza San Pietro Martire, che si era "allargato" all'estermo raggiungendo persino l'ingresso della chiesa. Un allestimento del dehors decisamente un po’ troppo vicino a quell’antica chiesa monzese, che è stata anche sede del Tribunale dell’Inquisizione, e che tra i fedeli e i residenti non è certo passato inosservato. Tanto che sui social è scoppiata la polemica.

È bastato una foto e un post sul gruppo Facebook “Sei di Monza se…” per scatenare il finimondo tra gli oltre 52mila utenti del seguitissimo gruppo social cittadino. Tanti i commenti di chi ha trovato poco rispettoso quell’aperitivo davanti all’ingresso del luogo di culto dove, la domenica sera, viene celebrata l’ultima messa per i fedeli. "Cosa serve per capire che quei tavolini di fronte alla porta d'ingresso della chiesa non possono starci? - uno fra i tanti commenti - Il buon senso, il decoro e la buona educazione dove sono finiti?". Indignazione, dunque, ma soprattutto la richiesta di un intervento da parte dell’amministrazione comunale per capire se, in realtà, quell’ampliamento esterno fosse in regola.

Una richiesta, accompagnata dalla volontà a "voler collaborare per il bene di tutti", appoggiata anche dall'arciprete monsignor Silvano Provasi, a cui i fedeli e i residenti si sono rivolti, sottolineando l'impossibilità di passare per la porta della chiesa e, invero, anche per quella definita da molti "mancanza di rispetto" per il luogo di culto e per coloro desiderosi di recarsi a pregare.

Nella mattinata di martedì 8 agosto l'epilogo. L'assessore al commercio Carlo Abbà contattato dalla redazione di MonzaToday ha spiegato che "gli agenti dell'Annonaria della polizia locale sono intervenuti nel bar contestando ai titolari l'errata disposizione dei tavoli nella piazza. I titolari sono stati multati e sono stati obbligati a togliere i tavolini che c'erano davanti alla porta d'ingresso della chiesa. Già precedentemente eravamo intervenuti constatando l'allestimento del dehors oltre i limiti consentiti dalle autorizzazioni comunali, costringendo i titolari a una ridefinizione degli spazi esterni entro i limiti previsti. E ugualmente avevamo negato la richiesta ad un ampliamento degli spazi perché non sussistevano le condizioni necessarie. Ora, dopo questo intervento, continueremo l'opera di attenzionamento perché non si venga nuovamente meno alle regole"..