Dopo un anno e mezzo ritorna in funzione la casetta dell'acqua (anzi due)

Buone notizie per gli abitanti di Barlassina. Tornerà presto in funzione la casetta dell’acqua di via Piave e ad aprile ne verrà posizionata un’altra (la quarta) in via Prati.

La comunicazione direttamente da BrianzAcque contattata dalla redazione di MonzaToday in merito alla vicenda della casetta dell’acqua di via Piave che da mesi è fuori uso. “Esattamente da 18 mesi – aveva raccontato Claudio Trenta, sempre molto attento ai piccoli e grandi problemi del paese e che ha già annunciato l’intenzione di candidarsi per le elezioni comunali dell’8 e del 9 giugno -. La casetta dell’acqua di via Piave è un mistero. Prima ci era stato riferito che a causa dei continui atti vandalici l’azienda attendeva l’installazione di telecamere di videosorveglianza da parte del comune. Poi ci era stato riferito dall’amministrazione comunale che mancavano i pezzi di ricambio”. Le telecamere, nel frattempo, sono state installate.

“Ma la casetta dell’acqua non è ancora in funzione. Avevo parlato con alcuni operai che mi avevano assicurato l’entrata in funzione entro la fine di novembre 2023, ma dopo 18 mesi la casetta dell’acqua non funziona ancora”, aggiunge Trenta.

Dovrebbe essere questione di tempo. "Tornerà presto in funzione la casetta dell’acqua di via Piave nel centro storico di Barlassina, fatta oggetto di atti di vandalismo – riferisce BrianzAcque -. Dopo l’installazione delle telecamere di sorveglianza da parte dell’amministrazione comunale, BrianzAcque ha dato il via libera all’esecuzione dell’intervento, che ne permetterà il ripristino entro la primavera. I complessi lavori di riparazione sono già in corso e riguardano sia le pareti esterne della struttura, che i meccanismi interni per la distribuzione dell’acqua. Ad aprile, BrianzAcque posizionerà una quarta casetta dell’acqua in via Prati. Il self-service idrico si aggiunge a quelli presenti in via Paganini, Montale e Piave”.