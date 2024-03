In Brianza come sulla spiaggia: arriva un campo da beach volley (e un nuovo skate park)

Un nuovo skatepark a Usmate Velate. Per adesso c'è solo un campo verde vuoto ma nell'area situata nel centro sportivo comunale di via Luini sta per nascere uno spazio dedicato agli amanti dello skate.

A fornire un aggiornamento sullo stato di avanzamento degli interventi come previsto dal progetto, è stato il comune di Usmate Velate. "L'impianto sarà interamente rinnovato rispetto alla precedente struttura utilizzando materiali e tecniche più moderne, per poter poi riconsegnare l'area agli skater e rilanciare la valorizzazione dello spazio come luogo di divertimento, di incontro e di attività fisica outdoor" spiegano dal municipio.

L'intervento prevede il completo restyling della rampa dello skatepark: come approvato nel luglio 2023 dal consiglio comunale con l' ammodernamento della struttura che già nel 2006 era stata ripannellata. Trascorsi quasi vent’anni, l’impianto sarà rinnovato con materiali e tecniche più moderne, per poter poi riconsegnare la struttura agli skater.

Anche un campo da beach volley

Nelle prossime settimane prenderanno il via i lavori per la realizzazione di un campo da beach volley, progetto che si era classificato al secondo posto nell’edizione 2022 del Bilancio partecipato e che verrà realizzato con risorse comunali. In sostituzione dello spazio oggi presente, è prevista la posa di un campo sabbioso e delle relative strutture a delimitazione linea a marcatura del campo, oltre a tutto il necessario per poter giocare (ed assistere) alle partite.

“L’opera potrà così essere nuovamente di richiamo per adolescenti e giovani che qui potranno ritrovarsi, praticando sport e divertendosi in sicurezza” aveva dichiarato il sindaco Lisa Mandelli, presentando i lavori.

“La volontà dell’Amministrazione Comunale è di restituire alla cittadinanza un’area che un tempo attirava utenti sia residenti, sia provenienti dai comuni limitrofi e non; purtroppo, negli ultimi anni la struttura era stata progressivamente abbandonata dall’associazione che l’aveva in gestione, ed entrambe le rampe presenti all’interno erano irrimediabilmente usurate e danneggiate – ha detto Lucia Traversi, consigliere con delega allo Sport - Da qui la scelta di operare il totale restyling dell’area: il progetto prevede in questo caso lo smaltimento delle due rampe, ormai inutilizzabili, e la messa in posa di un nuovo skate park con strutture e rampe accessibili per i principianti e divertenti per i più esperti”.