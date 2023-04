Silvio Berlusconi è uscito dalla terapia intensiva del San Raffaele e - come è stato riferito dai colleghi di MilanoToday - è stato trasferito in reparto. Proseguirà lì le cure. Il trasferimento dell'ex premier è avvenuto dopo 12 giorni dal ricovero a causa delle complicanze di una leucemia. Aveva avuto problemi respiratori. L'ultima notte dell'ex premier in terapia intensiva è stata tranquilla, e a quanto pare sono stati i medici a dare il via libera al trasferimento in una stanza ordinaria.

"In bocca al lupo Silvio, amico mio!". Lo scrive Matteo Salvini sui suo social. Il numero 1 di Forza Italia ha ricevuto la visita del presidente di Mediaset Fedele Confalonieri che è stato arrivato in ospedale poco prima delle 16.30.

Nelle prossime ore dovrebbe esserci un bollettino ufficiale del San Raffaele sulle sue condizioni.