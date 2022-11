Il borgo rinato dove i residenti non potranno parcheggiare: ecco perché

Niente posti auto nel rinato borgo di Besana Brianza. Via Viarana, dopo 9 mesi di cantiere è ritornata agli antichi splendori, e lì non verranno create aree di sosta. A confermarlo il sindaco Emanuele Pozzoli, in replica alle continue sollecitazioni di alcuni residenti che richiedevano, a cantiere ormai ultimato, la realizzazione delle strisce bianche come era prima dell'intervento.

Ma il primo cittadino dice no e spiega perché in quell'angolo del comune brianzolo non è previsto un ritorno al passato. "Il comune interviene con la realizzazione di parcheggi nei luoghi dove vi è un reale interesse pubblico - ha spiegato a MonzaToday -. Non è possibile realizzare aree di sosta per soddisfare le esigenze di chi ha più di un'auto, ma non ha il box o il posto auto riservato. Vengono realizzati parcheggi dove servono alla collettività".

Così che il sindaco, ormai ultimato il cantiere del borgo, ha annunciato la prossima realizzazione di pochi stalli (tra i quali uno riservato alle persone che disabilità) a disco orario di 30 minuti. "Un parcheggio che sarà a servizio soprattutto degli utenti della vicina biblioteca che avranno così il tempo di andare in biblioteca a consegnare, ritirare o prenotare un libro" spiega. Con i residenti che da tempo richiedono la realizzazione delle strisce bianche che c'erano prima, Pozzoli è categorico. "Assolutamente no - ribadisce -. Verranno realizzati le poche aree di sosta a disco. I residenti hanno comunque a poche centinaia di metri altri parcheggi liberi".

Nell'attesa che venga realizzato il silos. "Finalmente la pratica si è sbloccata - precisa -. Non abbiamo ancora un crono programma: stiamo attendendo notizie e aggiornamenti dalla Sovraintendenza. Il progetto prevede la realizzazione di circa 13 posti auto pubblici, non di proprietà dei residenti".

Nel frattempo in via Viarana addio ai parcheggi sotto casa. "In passato i residenti si lamentavano per i parcheggi selvaggi. Adesso si lamentano perché abbiamo riportato ordine, garantendo loro comunque di poter parcheggiare a qualche centinaio di metri da casa. Verranno successivamente posti i dissuasori e le illuminazioni" conclude il primo cittadino.