Quartiere per quartiere, ecco quanto costa comprare un box a Monza

Box e posti auto. Un mercato le cui quotazioni sono sempre in crescita. Ancor di più a Monza, dove la richiesta di posti auto e sempre molto alta ed è divenuta ancora più sentita dopo le messa a regime degli stalli a pagamento. Secondo le analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, il grande gruppo immobiliare, nella prima parte del 2023 nelle grandi città i prezzi dei box auto sono in aumento dell’1,2% in tutte le grandi città.

Ma quanto costano box e posti auto a Monza? Lo spiega ancora l'analisi condotta da Tecnocasa, che ha stilato i prezzi medi di box e posti auto quartiere per quartiere. Per quel che riguarda i box, i più cari, evidentemente perché più richiesti, sono quelli ubicati nel centro storico e per i quali bisogna sborsare una media di 32mila euro. A seguire ci sono quelli in zona San Biagio, San Carlo e San Gottardo, che costano in media 22mila euro. I box più economici invece sono quelli in vendita nel quartiere Sant'Albino, 12mila euro di media. Per quel che concerne i posti auto, invece, i più richiesti e costosi sono quelli in zona via Bergamo, 13mila euro, e di nuovo quelli nel centro storico, nel quartiere San Carlo e in zona San Gottardo, in vendita di media a 12mila euro. Quelli più economici si trovano invece in zona Rondò dei Pini e a San Fruttuoso, di media 4mila euro.

Ecco di seguito tutti i prezzi di box e posti auto divisi per zone e quartieri: