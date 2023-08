Lavori in centro per sistemare il porfido: ecco come da oggi cambia la viabilità

Lunedì a Brugherio in via Tre Re sono iniziati i lavori di sistemazione della pavimentazione in porfido. Da oggi, giovedì 24 agosto, e sino al termine dei lavori in via Tre Re, è prevista l'inversione del senso unico di marcia della via Italia, nel tratto compreso tra via Cavour a via Oberdan. Gli automobilisti che percorreranno la via Italia arrivando dal cinema San Giuseppe potranno proseguire dritto per poi svoltare in via Oberdan in direzione di via Mazzolari o via Manin; mentre coloro che accederanno a piazza Roma, nei giorni e orari consentiti, potranno svoltare a destra in via Oberdan.

Inoltre per tutta la durata dei lavori e per i soli residenti della via Tre Re e per fornitori degli esercizi commerciali o attività di servizi ubicati nella via, c'è la possibilità di accedere a piazza Roma anche durante le fasce orarie in cui è istituita l'area pedonale urbana (dalle 13 del sabato alle 24 della domenica) inoltrando una richiesta motivata alla polizia locale (all'indirizzo email ztl@comune.brugherio.mb.it).