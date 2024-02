Ghali, Geolier, Irama, Angelina e gli altri: i 6 meravigliosi cuccioli che cercano casa

Si chiamano Ghali, Geolier, Irama, Angelina, Annalisa, Loredana. Segni particolari: bellissimi, ma anche impegnativi nella gestione. Perché gestire un amstaff non è certo un gioco da ragazzi. Sono questi gli ultimi arrivati nel rifugio dell’Enpa di Monza. Arrivati in canile dopo essere stati sottratti alla proprietaria che li teneva, in condizioni non idonee, all’interno di una piccola casa di Brugherio. Ai cuccioli i volontari dell’Ente nazionale protezione animali di Monza hanno deciso di dare i nomi di alcuni cantanti del Festival di Sanremo perché il loro recupero è avvenuto proprio durante la finale del famoso festival canoro.

I cuccioli sono nati a dicembre e grazie alle segnalazioni giunte al Nucleo Antimaltrattamento dell’Enpa è stato possibile scoprire questa triste vicenda. Quando i volontari, con gli addetti del servizio veterinario dell’Ats Brianza, sono entrati nell’appartamento hanno trovato i 6 cuccioli sporchi, privi di microchip e non vaccinati, insieme un amstaff adulto un’amstaff femmina. “L’appartamento, di piccole dimensioni, non risultava idoneo per gestire in sicurezza tutti gli animali - fanno sapere dall’Enpa di Monza - Tanto che il proprietario ci ha raccontato di aver grossi problemi nella loro gestione e di aver intenzione di vendere a breve i cuccioli ad amici e parenti”.

I cuccioli sono stati portati via, la femmina è stata sterilizzata e il maschio restituito all’intestatario del microchip. Adesso per i 6 cuccioli si cerca una famiglia. Naturalmente la scelta sarà molto attenta e ponderata perché, è bene ricordarlo, i cani non sono giocattoli e soprattutto certe razze (come quella dell’amstaff) necessitano di un certo impegno e preparazione nell’accoglienza e nella gestione di questi bellissimi cuccioli che diventeranno cani che avranno precise esigenze. “Saranno prese in considerazione esclusivamente richieste di persone residenti nella provincia di Monza e province limitrofe, che abbiano tempo da dedicare al cane (non escludendo la possibilità di rivolgersi a un educatore cinofilo)”, precisano dal rifugio di via San Damiano. I piccoli sono stati ripuliti, visitati, microchippati, vaccinati e sverminati e saranno affidati con obbligo di castrazione/sterilizzazione. Chi fosse interessato all’adozione di uno dei cuccioli può mandare una mail a canile@enpamonza.it