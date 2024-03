Emergenza buche a Monza, ecco le strade dove verranno sistemate oggi

Strade e buche. Per ripristinare il manto di asfalto lungo le arterie cittadine costellate di buche a causa del maltempo degli ultimi tempi, l'amministrazione comunale ha predisposto interventi mirati e una task force di operai e addetti all'opera.

Ad annunciare i lavori, che proseguiranno anche per la giornata di venerdì 8 marzo, è stata l'assessore alla Viabilità del comune di Monza Giada Turato. "Prosegue l'intervento urgente della task force di operai e della ditta esterna incaricata di rilevare ed intervenire per operare la chiusura di qualsiasi buca stradale". E Turato ha anche indicato un elenco di arterie e strade dove la task force sarà al lavoro nella giornata dell'8 marzo.

Le vie dove oggi a Monza verranno riparate le buche

- via Vittorio Veneto;

- via Della Taccona;

- via Cimabue (da via Boiardo a via Lovera)

- via Della Lovera;

- via Sant'Albino angolo via Ferrucci;

- via Ercolano;

- via Pompei;

- via Marconi (da concordare orario eseguire solo con assistenza Polizia Locale);

- sottopasso Buonarroti (da concordare orario eseguire solo con assistenza Polizia locale).

In altre vie gli interventi sono già stati portati a termine. E' il caso di via Beccaria, via Procaccini, via Premuda, via Beccaria, via Piero della Francesca, via Alberti, via Bramante da Urbino angolo via S.Elia, via Donatello, via Cesare da Sesto, via Veronese, via Sicilia angolo via Zuccoli, via Modigliani angolo via Della Guerrina, via Cantore, viale Brianza fronte Villa Reale, controviale di uscita viale delle Industrie, via Toniolo sotto il ponte ferroviario, via XX settembre, via Umberto I, via Volturno (tratto Bezzecca - Cavallotti), controviale di via XX settembre (scuola), via Sertorio, via Monti e Tognetti e via Appiani.

La tecnica dell'asfaltatura a freddo

In molti casi le buche presenti in città, purtroppo, in questi giorni sono state all’origine di rovinose cadute. Crateri nell'asfalto che alcune volte vengono coperte con colate di catrame che – però – non risolvono il problema e dopo poco la buca si riforma nuovamente. Ma a spiegare il motivo della scelta di questa soluzione (anche se momentanea) è lo stesso assessore Marco Lamperti che sui social, sul gruppo Facebook Monza Segnalazioni, ha risposto a un post di un lettore che ha pubblicato la foto della voragine riparata in via Vespucci, nel quartiere Libertà. Una grande buca lungo la strade a un centinaio di metri dal campo sportivo Monzello e davanti all’ingresso del complesso delle case comunali. Una buca pericolosa, non solo per gli automobilisti, ma anche per i pedoni.

E proprio sulla riasfaltatura di quel cratere che aveva sollevato molte polemiche Lamperti ha spiegato perché è stato riparato in quel modo e non si è provveduto a una sistemazione di tutta la strada. “Si chiama asfaltatura a freddo - scrive l’assessore -. La riasfaltatura totale non può essere fatta senza ritoccare il fondo e senza una temperatura stabilmente sopra gli 8-10 gradi. Certamente non in giorni di pioggia. Aggiungo che rifare tutto ha un’onerosità diversa che la riasfaltatura a freddo e non è sostenibile economicamente per tutte le strade in cui si aprono le buche”.