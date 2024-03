Ecco perché a Monza le buche vengono rattoppate e non viene riasfaltata la strada

Buche in città: la polemica non si placa. Sono numerose le segnalazioni sui gruppi social di strade monzesi che, dopo le piogge delle ultime settimane, si sono trasformate in un susseguirsi di crateri. Caso emblematico (ma che ormai prosegue da molti anni) è quello di via Carrà dove ogni giorno i lavoratori che si dirigono in azienda in auto devono fare lo slalom tra buche ampie e profonde. Buche che, come raccontato da MonzaToday, in alcuni casi sono stati all’origine di rovinose cadute. Buche che, come testimoniato sui social, alcune volte vengono coperte con colate di catrame che – però – non risolvono il problema e dopo poco la buca si riforma nuovamente.

Ma a spiegare il motivo della scelta di questa soluzione (anche se momentanea) è lo stesso assessore Marco Lamperti che sui social, sul gruppo Facebook Monza Segnalazioni, risponde a un post di un lettore che ha pubblicato la foto della voragine riparata in via Vespucci, nel quartiere Libertà. Una grande buca lungo la strade a un centinaio di metri dal campo sportivo Monzello e davanti all’ingresso del complesso delle case comunali. Una buca pericolosa, non solo per gli automobilisti, ma anche per i pedoni.

E proprio sulla riasfaltatura di quel cratere che aveva sollevato molte polemiche Lamperti ha spiegato perché è stato riparato in quel modo e non si è provveduto a una sistemazione di tutta la strada. “Si chiama asfaltatura a freddo - scrive l’assessore -. La riasfaltatura totale non può essere fatta senza ritoccare il fondo e senza una temperatura stabilmente sopra gli 8-10 gradi. Certamente non in giorni di pioggia. Aggiungo che rifare tutto ha un’onerosità diversa che la riasfaltatura a freddo e non è sostenibile economicamente per tutte le strade in cui si aprono le buche”.