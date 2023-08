Lavori sul ponte della Tangenziale: cambia la viabilità anche a Brugherio

A partire dal 29 agosto a Brugherio verranno adottate modifiche temporanee alla viabilità per agevolare il transito veicolare reso difficoltoso dall’avvio della seconda parte degli interventi di manutenzione del ponte della SP 208 che sovrappassa la Tangenziale Est, la A51 e che collega il comune di Brugherio a Carugate tramite la via dei Mille.

Il comune ha deciso di istituire un senso unico di marcia in via San Francesco in direzione centro città, nel tratto compreso tra la via Rodari e la Piazza Santa Caterina, con conseguente inversione del senso unico di via Rodari. Si è deciso infine di prolungare la durata del verde semaforico sugli impianti di via Aldo Moro posti all’intersezione con via Cazzaniga e San Giovanni Bosco, con un prolungamento della durata del ciclo del verde semaforico sulle sole direzioni di via Moro, dagli attuali 32 secondi a 1 minuto.

Gli interventi si sono resi necessari per rafforzare e riparare la struttura e garantire così la sicurezza necessaria agli automobilisti. La chiusura del ponte in questi giorni fa si che, per raggiungere Brugherio, molti automobilisti percorrono la via San Francesco in direzione centro con conseguente incremento del traffico veicolare e formazione di incolonnamenti nel quartiere di Baraggia.