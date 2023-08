A scuola si torna in Pedibus: il comune brianzolo che investe sul trasporto "salutare"

Mancano poche settimane al suono della campanella e dopo lo stop forzato causato dall’emergenza sanitaria a Caponago gli alunni ritornano sui banchi con il Pedibus. Sul sito del comune c’è il modulo per iscrivere i bambini della scuola primaria al servizio di accompagnamento a scuola a piedi (il Pedibus, appunto) che era stato interrotto durante la fase pandemica. Ma l’appello è anche rivolto alla ricerca di volontari per poter realizzare questo importante progetto.

Un progetto promosso dall’amministrazione comunale che prevede l’accompagnamento dei bimbi a scuola a piedi sotto l’attenta vigilanza di persone autorizzate (genitori, nonni, volontari…). Il servizio è attivo durante tutto l’anno scolastico, tutte le mattine, dal lunedì al venerdì ed è organizzato con la preziosa collaborazione della polizia locale di Caponago. Sono previste 4 linee (percorsi) per raggiungere la scuola primaria di via De Gaspari: la linea verde con partenza da via Pellico; la linea azzurra con partenza da via di Vittorio; la linea rossa con partenza da viale Casati; la linea arancione con partenza da via Donatello.

“L'obiettivo del servizio Pedibus è quello di promuovere la mobilità sostenibile, l'autonomia degli alunni negli spostamenti casa-scuola e l'utilizzo di percorsi sicuri - si legge sul sito del comune -. Il Pedibus rappresenta un’alternativa sicura, divertente, salutare, ecologica e completamente gratuita al trasporto in auto o in scuolabus degli alunni. Gli alunni e i loro accompagnatori s’incontrano in punti prestabiliti, vere e proprie fermate, per poi percorrere insieme a piedi il percorso fino a scuola”.

Un progetto utile ed educativo, sia per i grandi sia per i piccini. Per gli alunni sarà un’occasione per educarli alla mobilità sostenibile; per promuovere la loro autonomia favorire la loro autostima in esperienza semilibera; per incontrare altri coetanei; per promuovere l’educazione stradale e la conoscenza di Caponago; per sensibilizzare alla sicurezza e non per ultimo per promuovere l’attività fisica. Per i grandi (anche) per fornire volontariamente un prezioso servizio alla collettività.