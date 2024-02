Il parco brianzolo che dopo i nubifragi di luglio diventa ancora più verde

È partito a Cesano Maderno il progetto di riqualificazione del patrimonio arboreo del Parco delle Noci, deciso dall’amministrazione comunale dopo i danni provocati dagli eventi atmosferici dell’estate scorsa.

L’ufficio Ambiente del comune ha infatti predisposto e programmato interventi nell’area pubblica tra via Santa Lucia e via Manzoni, per riqualificare l’intero parco al fine di migliorarne la fruizione e garantire maggiori livelli di sicurezza. I lavori, iniziati questa settimana, prevedono l’abbattimento degli alberi che a seguito delle valutazioni tecniche effettuate hanno presentato problemi dovuti a inclinazione su strada, presenza di carie, vigore vegetativo, presenza di funghi, danni a fusto e colletto.

51 nuovi alberi di noce

Gli interventi prevedono 65 nuove piantumazioni di alberi, tra cui Noce (51 esemplari), oltre che l’introduzione di alberi da frutto della specie Prunus domestica – prugne e di un Mespilus Germanica - nespolo, nonché il ripristino dell’area a boschetto con funzioni protettive tra l’area di gioco e la strada, composta da querce, tigli e ciliegi da fiore. All’ingresso del Parco verranno poi posizionati cartelli didattico-illustrativi in cui verranno spiegate le caratteristiche del noce da cui prende il nome il parco. È prevista inoltre la realizzazione di una planimetria delle piante che si potranno trovare all’interno del parco, riprendendo il popolare "Riccio Ulisse" come mascotte del parco.

Nuovo verde dopo il nubifragio

"Siamo sempre più impegnati - ha spiegato il sindaco Gianpiero Bocca - in progettazioni ambientali che possano dare “respiro” e sostenibilità alla città, puntando sulla riqualificazione e l’ampliamento degli spazi pubblici esistenti, pianificandone e creandone degli altri. Sono interventi di forestazione urbana sempre più frequenti e al centro della nostra agenda amministrativa, ci aiutano a combattere l’inquinamento ma anche a migliorare ulteriormente la qualità della vita dei cittadini ed in particolare dei più piccoli che possono fruire di spazi rinnovati, sicuri e puliti. Natura e manutenzione del patrimonio arboreo cittadino rimangono al centro delle nostre strategie amministrative".

"La messa a dimora di nuovi alberi ed il complessivo progetto di riqualificazione del Parco delle Noci rientrano nel più ampio piano di miglioramento e cura del patrimonio arboreo cittadino attuato dall’amministrazione comunale attraverso gli strumenti di pianificazione e in raccordo con la cittadinanza e le associazioni del territorio - ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Manuel Tarraso -. Lavoriamo per realizzare interventi che possano rendere sempre più vivibili, inclusivi e accessibili gli spazi pubblici della nostra città affinché siano punto di ritrovo e di socializzazione per la nostra comunità. Come in altri parchi abbiamo voluto inserire pannelli illustrativi che possano essere stimoli didattici per i fruitori. Si tratta inoltre di iniziative molto importanti in termini di prevenzione e messa in sicurezza, considerato che molti alberi erano stati danneggiati dal fortissimo maltempo dell’estate scorsa e necessitavano di un’azione di contenimento essenziale a cui fa da contraltare un massiccio piano di ripiantumazione. Lo step successivo sarà il rinnovo e l'implementazione di tutta l’area giochi presente dedicata ai bambini".