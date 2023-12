Cesano Maderno diventa una smart city con sistemi di videosorveglianza e solo illuminazione led

Cesano Maderno guarda al futuro green e dice addio ai vecchi lampioni per avere – prossimamente – una illuminazione pubblica con luci led. L’obiettivo è raggiungere uno standard elevato di efficientamento energetico, risparmio economico e ambientale, sicurezza, qualità illuminotecnica.

Con delibera di giunta, valutate le proposte di project financing pervenute da quattro importanti realtà industriali, è stata individuata quale promotore per l’affidamento in concessione la società A2A Illuminazione Pubblica.

Adesso la parola spetterà al consiglio comunale che dovrà decidere l'individuazione delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali. Seguirà la gara pubblica. Intanto il percorso è stato avviato e l’intervento prenderà il via nel 2024. “La nuova illuminazione pubblica - spiega il sindaco Gianpiero Bocca - occupa un posto di rilievo nelle linee programmatiche di questa amministrazione comunale. Illuminazione significa sicurezza, vivibilità, qualità della vita, valorizzazione del nostro patrimonio architettonico. La nostra città diventerà una vera smart city, con la possibilità di gestire in modo efficiente ed economico non solo il sistema di luci, ma anche i semafori, la videosorveglianza, l’illuminazione di monumenti e luoghi di aggregazione”.

Ecco come cambierà la città

“Siamo andati oltre l’ammodernamento del sistema di illuminazione – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Manuel Tarraso - per garantire anche una gestione ottimale. La scelta della finanzia di progetto implica che l’investimento sarà a carico dei privati, i quali sosterranno i costi con le economie derivanti dal risparmio energetico ottenuto dell’efficientamento degli impianti. L’amministrazione pagherà un canone annuo al posto degli attuali consumi di energia elettrica. Previste la sostituzione e l’incremento di apparecchi di illuminazione esistenti,di nuovi sostegni, di lanterne semaforiche e di elementi quali i dispositivi per ipovedenti. La proposta selezionata contiene anche il rifacimento dell’illuminazione del campo comunale di calcio del centro sportivo Mario Vaghi, la creazione dell’illuminazione su via Col di Tenda e di un sistema di illuminazione in tre parchi comunali, l’installazione di alcune colonnine di ricarica per auto elettriche,un sistema di videosorveglianza e implementato sia dal punto di vista del numero di telecamere presenti, tra cui telecamere ambientali e anche per la lettura targhe, sia per quanto riguarda la qualità di trasmissione dei dati ripresi e trasmessi alla centrale operativa.”

Che cosa viene chiesto al privato

L’affidamento viene subordinato ad alcune condizioni vincolanti come i tempi di consegna del progetto esecutivo o la riduzione del canone per mancato rispetto delle prestazioni. “Lo scopo della procedura ad iniziativa privata – si legge nella nota ufficiale del comune di Cesano Maderno - è quello di un progetto che risponda pienamente al pubblico interesse e possa venire perfezionato attraverso l'interlocuzione tra amministrazione e soggetto proponente prima di essere posto a base di gara. La valutazione comparativa delle proposte avanzate al Comune da parte di professionisti appositamente incaricati è stata fondamentale. Sono state presi in esame tutti i dati di progetto al fine di valutare la migliore proposta da mettere a gara. All’esame comparativo la proposta di A2A è quella che si è dimostrata di maggiore interesse per l’amministrazione”.

Il cronoprogramma

La gara riguarderà la riqualificazione e gestione del sistema di illuminazione, l’adeguamento e potenziamento di reti e sostegni, le migliorie offerte dalle diverse società, l’adeguamento del sistema semaforico, la videosorveglianza, l’illuminazione architettonica, come pure l’efficientamento energetico, il cronoprogramma, gli aspetti economici e gestionali del progetto. Nel 2024 verranno sostituiti ed implementati i punti luce esistenti, rifatte le linee di alimentazione e i quadri elettrici, così come le lanterne semaforiche, implementata la videosorveglianza, saranno illuminati gli attraversamenti pedonali ai semafori e avremo una nuova illuminazione architettonica per monumenti e chiese, saranno illuminati i parchi e le aree verdi.