Stasera Vannacci presenta il suo libro in Brianza: maxi mobilitazione contro l'arrivo del generale

Stasera il generale Roberto Vannacci arriva in Brianza. Alle 20.30 all'Euro Hotel di Concorezzo presenterà il suo libro "Il mondo al contrario". E intanto si prepara la mobilitazione delle associazioni e dei partiti di sinistra e di centrosinistra contrari all'evento e alle posizioni del militare in merito, soprattutto, ai temi dell'immigrazione e dell'omosessualità espresse nel suo libro. La protesta è pronta: dalle 20 di questa sera, lunedì 16 ottobre, scenderanno in piazza - nei pressi dell'hotel dove Vannacci presenterà il suo libro - numerose associazioni. A promuovere la rivolta Brianza Oltre l'Arcobaleno (Boa).

"Un libro mediocre"

“Brianza Oltre l'Arcobaleno invita nuovamente tutti i cittadini che amano la libertà e rispettano la costituzione a manifestare pacificamente contro le parole scritte nel libro autoprodotto 'Il mondo al contrario" organizzato dalla testata Fahrenheit 2022 che vedrà come moderatrice dell'evento la direttrice Gloria Callarelli - dichiara Oscar Innaurato, vicepresidente di Boa-. Le parole di Vannacci esulano totalmente dalla discussione del politicamente corretto. Qui si sta parlando di un libro le cui teorie esulano dai valori costituzionali e dell'umano sentire. Rabbrividiamo sapendo che questo libro è stato scritto da un militare italiano che ha giurato proprio sulla costituzione della nostra Repubblica. Invitiamo la direttrice Callarelli, oltre che ad opportune riflessioni sui contenuti, anche sulla forma scritta del 'libroide' autoprodotto: le carenze semantiche dell'autore, la ripetitività e povertà lessicale mostrano la doppia mediocrità del testo scritto”.

Chi scende in piazza

Brianza Oltre Arcobaleno aveva chiamato alla protesta partiti e associazioni di Monza e Brianza, oltre alla comunità Lgbt con l’arrivo di rappresentanti da fuori provincia. Stasera saranno presenti al sit-in di protesta anche i Giovani democratici di Monza e Brianza, Unione Popolare, Bl Mag (Italian mirror of human rights), Niche (new.ideas.create.human.equity), Bearlicious, Zina Fucsia Collettivo, Comitato di quartiere Sant’Albino e San Damiano (che ha postato una foto del generale a testa in giù), Pd, Sinistra Italia Brianza, e LabMonza.

Perché Vannacci non sarà a Monza

Proprio LabMonza (lista civica di centrosinistra presente in consiglio comunale tra i banchi della maggioranza) durante il consiglio comunale di lunedì 9 ottobre aveva chiesto all’assessore alla Partecipazione Andreina Fumagalli di impedire la realizzazione dell’evento che – in un primo momento – si sarebbe dovuto svolgere al centro civico di San Rocco dove i promotori avevano chiesto una sala. Una sala però non concessa perché – come recita il regolamento dei spazi civici – in campagna elettorale hanno priorità gli eventi politici. Tanto che questa sera alle 18 nello spazio comunale di via D’Annunzio è prevista l’assemblea pubblica organizzata da Unione popolare con la candidata Giovanna Capelli e Luigi De Magistris.

La vicenda finirà in tribunale

Intanto gli organizzatori annunciano battaglia legale contro il comune di Monza. “Sono vittima di una chiara e grave discriminazione politica da parte del Comune di Monza che ha negato la sala al convegno per la presentazione del libro 'Il mondo al contrario' – si legge nella nota ufficiale diffusa da Gloria Callarelli, direttrice del giornale on line Fahrenheit202 che ha organizzato l’evento -. Il motivo, chiaro, è che un giornale controcorrente, non allineato, porti un autore, evidentemente scomodo, come Vannacci. Ho dato questa mattina mandato ai nostri legali di citare per danni il Comune di Monza responsabile di una grave violazione del diritto alla parola. Parlano di libertà di espressione ma solo per chi entra nel recinto del politicamente corretto dove evidentemente è concesso poter dire solo ciò che piace, alternativamente, a destra e sinistra".