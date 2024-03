A Lentate, arrivano le proiezioni cinematografiche Autism-friendly

Sabato 23 marzo, alle 16.30, al CineTeatro Sant'Angelo di Lentate sul Seveso verrà proiettato il nuovo film d'animazione Kung Fu Panda 4 con una proiezione Autism-friendly.

Le luci saranno soffuse, i suoni leggermente più bassi, i bimbi potranno muoversi liberamente in sala durante la proiezione, e si potrà portare il cibo da casa. Le regole sono quelle fissate dal sistema Autism Friendly Screening, un particolare adattamento d'ambiente che consente a chi soffre di disturbi sensoriali di vivere in tutta tranquillità l'esperienza cinematografica in sala.