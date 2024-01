La città degli studenti con case, negozi e ristoranti nel cuore della Brianza

Una grande area, vicino alla stazione ferroviaria per raggiungere facilmente Milano. Un’area a pochi passi dal più grande polmone verde recintato d’Europa, facilmente collegata a Monza che per centinaia di studenti fuori sede potrebbe diventare casa. Una grande cittadella universitaria con case (naturalmente a prezzi calmierati), spazi di sport e di aggregazione, bar, ristoranti, pizzerie e negozi di vicinato. È questo il progetto che Villasanta Civica ha per il futuro dell’ex Lombarda Petroli.

La battaglia legale

La lista di centrodestra - che per le prossime elezioni comunali del 2024 ha già presentato il suo candidato, l’avvocato Giambattista Pini – nei giorni scorsi ha presentato al sindaco di Villasanta Luca Ornago le osservazioni del Pgt in fase di approvazione in zona Cesarini entro la fine del mandato. Intanto il nodo cruciale resta quello del futuro della Lombarda Petroli. Il futuro della ex raffineria che da anni è al palo per la battaglia tra la curatela fallimentare e l’amministrazione guidata dal sindaco Luca Ornago, con quei “paletti” green che anche il Consiglio di Stato ha indicato di rivedere. “La previsione dello standard pari al 55% della superficie complessiva del compendio avrebbe dovuto avere una motivazione più incisiva rispetto a quelle ricostruibili dal complessivo testo del Pgt – si legge nella sentenza del Consiglio di Stato -. Rimane salvo il potere dell’amministrazione di rideterminarsi con adeguata motivazione”.

Il progetto

Per Villasanta Civica ad oggi la strada da intraprendere è proprio quella del sociale, puntando sui giovani e sulla presenza della ferrovia. “Lo sviluppo degli atenei milanesi, la nascita di campus (dalla Bocconi, allo Iulm e al prossimo di Ied), che richiamano studenti non solo dai paesi europei ma soprattutto, da Paesi quali Cina, Corea, India richiedono sempre di più la presenza di studentati/case per studenti – spiega Giambattista Pini -. La presenza della ferrovia permettere agli studenti di raggiungere velocemente Milano, e in particolare l’Università Milano-Bicocca”. Il candidato di centrodestra ricorda che, così come avvenuto a Monza e in altre città, il rilancio delle periferie può partire proprio dagli studenti. “Come la facoltà di Medicina di Milano-Bicocca che a Monza ha richiamato oltre 2mila e 700 studenti”. Pini già si immagina la conversione di quella storica raffineria in una città a misura di studenti universitari, con ricadute non solo in quell’area di Villasanta, ma anche nel resto del paese. “Si può pensare a una sorta di social housing correttamente studiato e progettato – prosegue -. Uno scenario del genere includerebbe, ovviamente, esercizi commerciali di vicinato, esercizi di food & beverage, ecc.. E perché no, luoghi di aggregazione, culturali, sociali. Certo, ci vogliono coraggio e visione. Proprio ciò che manca a questa amministrazione comunale e alla modesta variante proposta”.

Le ipotesi di conversione

Per il futuro dell’ex Lombarda Petroli sono già arrivate alcune ipotesi di “conversione”. Per la curatela è necessario rendere quell’area appetibile per i possibili acquirenti. Da qui l’idea della creazione di un maxi polo di interscambio che darebbe lavoro a oltre 500 persone, guardando soprattutto alla presenza della ferrovia che incentiverebbe quel trasporto su ferro che ancora oggi latita in Brianza. Vincenzo Castagnoli, ex dipendente della raffineria, dopo un confronto anche con alcuni imprenditori del territorio ha invece presentato un progetto di Hydrogen Valley. Progetti che Pini guarda con interesse pensando comunque a “scenari che possano prevedere un mix, questo si, ma ben diverso da quello delineato dall’attuale Pgt. Un mix che possa includere un produttivo proiettato verso le nuove domande e perché no, un residenziale ‘sociale’ che risponda alle esigenze attuali”, conclude.