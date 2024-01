La via di Monza con colonne di auto interminabili e dove è impossibile entrare ed uscire dai box

La coda di mezzi. Interminabile mattina e sera. E poi le auto che dai box condominiali faticano a immettersi sulla strada.

Nel quartiere San Giuseppe i cittadini fanno il punto sulla situazione viabilistica che concerne via Guerrazzi e l'incrocio della stessa con via Borgazzi. Divenuti praticamente impraticabili per via del traffico. "La coda di auto inizia all'altezza della chiesa di San Giuseppe, spesso prima, e arriva al semaforo dove via Guerrazzi incrocia via Borgazzi - ha segnalato un lettore a MonzaToday - La situazione è problematica anche per coloro che vogliono entrare o uscire dalle abitazioni per immettersi in strada perché la fila di mezzi non lascia spazio per le manovre".

Una situazione complicata, difficile anche per i pedoni che vogliono attraversare la strada, specie in prossimità dell'incrocio: "La durata irrisoria del semaforo pedonale, di soli pochi secondi, certo non aiuta. Pedoni fermi e code di auto infinite" ha specificato ancora il lettore.

"In questi giorni oltretutto il traffico è inferiore al solito, considerato il periodo festivo. Ma alla ripresa lavorativa come faremo? Cosa dobbiamo aspettarci? Chi abita in via Guerrazzi si blinderà dentro i condomini per l'impossibilità di uscire o di entrare dagli stessi in auto? Si pensi che via Guerrazzi è anche una via dove spesso passano i pompieri in emergenza in direzione Milano. E non ultimo, non bisogna dimenticare nemmeno la concentrazione degli inquinati nell'aria che si forma in condizioni del genere".

Un quadro che, dopo quanto accaduto in viale Campania, con il cedimento dell'asfalto e l'apertura della voragine, si sarebbe fatto ancora più critico. E che in virtù dei tempi previsti per la sistemazione della strada e la sua riapertura non lascia ben sperare. Nell'ordinanza emesse a proposito dal comune si legge infatti che "sino alle ore 18 del dell'1 marzo 2024 è vietata la circolazione lungo viale Campania, in entrambe le direzioni di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Teano/Tronto/Verbano e l’intersezione con via Philips. Fino ad allora, la circolazione sarà modificata, con anche le deviazioni degli autobus".

A proposito di quanto va accadendo la redazione di MonzaToday ha chiesto chiarimenti agli uffici comunali. Siamo in attesa di una risposta.

Articolo in aggiornamento