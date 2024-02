Maxi incendio a Concorezzo: ecco i livelli di diossina presenti nell'aria dopo il rogo nell'area industriale

A quasi una settimana dal maxi incendio che è scoppiato nell’area industriale di Concorezzo arrivano i dati ufficiali di Arpa in merito alle misurazioni della presenza di sostanze inquinanti nell’aria. I dati sono stati elaborati da Arpa Lombardia dalle analisi dei primi filtri posti nelle zone limitrofe all’incendio.

“È di 0.123 pg/m3 (picogrammi per metro cubo) il livello di diossina misurato il primo giorno, in seguito all’incendio scoppiato il 16 febbraio scorso nell’area industriale di via Primo Maggio a Concorezzo – si legge nella nota ufficiale dell’Agenzia regionale protezione ambiente -. Valore sotto la soglia di 0.3 pg/m3 indicativo secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità di una sorgente locale che necessita di essere individuata e controllata. Già dal secondo filtro, relativo al campionamento tra sabato e domenica, i valori sono rientrati su livelli tipici delle nostre zone”.

“Il benzo(a)pirene, come gli altri IPA -idrocarburi policiclici aromatici- non è un tracciante specifico delle combustioni di un incendio, perché emesso anche da molte altre sorgenti antropiche comuni in un territorio urbanizzato, come per esempio impianti industriali ed artigianali, combustioni da riscaldamento e industriali, il traffico autoveicolare, etc – si legge ancora nel comunicato di Arpa -. Ad ogni modo anche questi microinquinanti hanno mostrato un andamento decrescente nelle tre giornate di campionamento in linea con i valori tipicamente misurati in aree simili della regione in questo periodo dell’anno: 1.94 ng/m3 (nanogrammi/metrocubo) tra venerdì e sabato, 1,76 ng/m3 tra sabato e domenica, 1,27 ng/m3 tra domenica e lunedì.