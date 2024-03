In funzione il nuovo pulmino del comune per il trasporto di anziani e disabili

Un nuovo pulmino del comune per il trasporto di anziani e disabili.

Entrerà in funzione nei prossimi giorni il nuovo pulmino per il trasporto protetto del comune di Concorezzo. Il nuovo mezzo, un Fiat Ducato allestito, andrà a sostituire quello utilizzato in questi ultimi anni nell'ambito del Progetto di Mobilità Garantita, avviato nel 2005 e che ha visto circa 7.500 trasporti ogni anno di persone anziane o con disabilità. Che hanno così potuto raggiungere agevolmente ospedali, ambulatori, centri diurni, centri sportivi e tanto altro.

Il servizio di trasporto sarà come sempre a cura dei volontari di Concorezzo Solidale coordinati dall’assessorato ai Servizi sociali. Il nuovo pulmino, completamente attrezzato, è stato affidato al comune grazie alla sponsorizzazione delle aziende del territorio che hanno voluto sostenere questo progetto a sfondo sociale.

"Grazie al contributo delle aziende della nostra città siamo riusciti a mettere a disposizione un pulmino nuovo, completamente attrezzato che, già dai prossimi giorni sarà in servizio - ha commentato il sindaco Mauro Capitanio - Un grazie alle aziende che, anche questa volta, hanno risposto con generosità a una proposta a sfondo sociale. Grazie, come sempre, ai volontari di Concorezzo Solidale per l’impegno costante e la bella collaborazione che è ormai consolidata con i servizi sociali che coordinano i trasporti protetti. La collaborazione, anche in questo caso, è il segreto del successo di iniziative importanti come questa".

"Sostenere una rete positiva di collaborazione tra il comune, il volontariato e le aziende del territorio, rappresenta una modalità operativa importante che produce effetti positivi per l’intera comunità - ha commentato l’assessore ai Servizi sociali Walter Magni - Da parte dell’amministrazione comunale non possiamo che sottolineare la bontà dell’iniziativa a beneficio dei soggetti più fragili. Un ringraziamento, oltre alle aziende che hanno voluto sostenere il progetto, anche e soprattutto ai volontari di Concorezzo Solidale che da anni si sono fatti carico del servizio di trasporto delle persone con disabilità. La ricerca dei volontari è sempre aperta, bastano poche ore a settimana per fare un qualcosa di importante e bello per la nostra comunità".