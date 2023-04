In Brianza in piscina non si nuota più soltanto: arrivano le corsie per le chiacchiere

Non solo corsie suddivise in base alla preparazione atletica e alla velocità. In piscina, in Brianza, arrivano anche le corsie dove si nuota e si chiacchiera: il Nuoto Chiacchierato. La curiosa iniziativa è stata introdotta a Concorezzo dalla società In Sport che gestisce l'impianto natatorio cittadino. "Oltre alle solite corsie per il nuoto suddivise in base alla velocità ci sarà una corsia per il nuoto chiacchierato" hanno annunciato.

"Questo spazio è riservato a chi vuole nuotare senza rinunciare al massimo della convivialità parlando del più e del meno con amici o semplici colleghi nuotatori" spiegano. E tra una vasca e una bracciata e l'altra si potrà parlare di calcio, di attualità o fermarsi anche per una golosa pausa. "Non mancheranno situazioni speciali dedicate per tematiche specifiche, ad esempio ogni lunedì “Il processo del Lunedì” per discutere della giornata calcistica appena trascorsa, e per momenti di aggregazione, ad esempio il tè con i pasticcini alle ore 17".

E dall'impianto augurano una buona nuotata e una buona chiacchierata a tutti.