Ecco il minicorso per imparare a tenere in ordine la bicicletta

Un minicorso di ciclomeccanica per chi guida la due ruote.

Giovedì 19 ottobre alle 21, presso la sede di Fiab Monzainbici in via Solferino, si terrà una sessione formativa aperta a chi utilizza la bicicletta dal titolo "Teniamo la bici in ordine - Ciclomeccanica minima per patatoni". Un vero e proprio minicorso per imparare tutti i segreti a tenere in ordine la propria biciletta.

"In due ore faremo un ripasso delle attività, alla portata di tutti, necessarie per avere sempre una bicicletta efficiente" spiegano da Fiab Monzainbici, sottolineando tanto la facilità quanto l'utilità della sessione formativa. Che prevede di lavorare direttamente sulla propria bicicletta. In particolare, durante la sessione si imparerà il gonfiaggio ruote, la sostituzione della camera d'aria, il controllo, la pulizia e la lubrificazione della catena, il controllo, la registrazione, la pulizia e la sostituzione di pattini e freni.

Il corso sarà aperto a un massimo di 10 partecipanti (con precedenza per i soci), con la due ruote al seguito. In caso di richieste numerose saranno organizzate altre edizioni.

E' necessaria l'iscrizione inviando una mail a: moniasilvio@gmail.com