"Averlo e non saperlo usare non serve": un corso per imparare a difendersi con lo spray al peperoncino

Le notizie, purtroppo all’ordine del giorno, di donne vittime di aggressioni ha visto molte ragazze (ma non solo) decidere di armasi dello spray al peperoncino. Nella speranza di non doverlo mai usare, resta comunque un “compagno” quando la sera si ritorna a casa tardi e da sole, o la mattina all’alba si va da sole a prendere l’autobus. Ma averlo e non saperlo usare è altrettanto rischioso; così che a Monza il 6 marzo si svolgerà un corso per imparare ad utilizzare quello che viene definito lo spray anti aggressione. L’incontro alle 20 nella sede della Kobudo Brianza Ads (nella palestra del Dehon, via Appiani 1). A condurre la serata sarà Riccardo Carossia istruttore nazionale e coordinatore tecnico provinciale della Federkravmaga Italia.

“Il primo passo si fa quando si acquista lo spray al peperoncino - spiega Carossia a MonzaToday -. Infatti, non tutti quelli in vendita on line o nei negozi sono a norma del decreto legislativo Min. Interno 12 Maggio 2011 n. 103, che ha regolamentato la materia relativa agli spray a base di 'Oleoresin Capsicum', utilizzabili per l'autodifesa “. Acquistato poi un prodotto a norma, è importante saperlo usare e soprattutto usarlo davvero per difendersi in caso di aggressione. “Bisogna conoscere il funzionamento dei diversi modelli reperibili sul mercato e le loro caratteristiche tecniche e funzionali - precisa Riccardo Carossia -. Capire il contesto ambientale in cui ci si trova, le distanze di ingaggio, il modo corretto di impugnarlo ed attivarlo. Ma bisogna anche sapere come comportarsi dopo averlo utilizzato, come liberarsi dall'aggressione, quali tecniche di autodifesa usare eventualmente in abbinamento allo spray”.

Con lo spray al peperoncino non si scherza: ecco perché la scelta del maestro di krav maga di organizzare un corso ad hoc, soprattutto dopo aver raccolto domande, dubbi e racconti di allieve (ma non solo). “Lo spray al peperoncino non è un giocattolo, ma un vero dispositivo di sicurezza, che seppure non letale, produce effetti fisici temporanei sulla persona che ne viene attinta”, precisa. Durante l’incontro verranno fornite le informazioni pratiche, in primis dove tenerlo, oltre a dimostrazioni pratiche. “Gli errori comuni sono moltissimi e derivano tutti dalla mancata formazione sull'utilizzo del dispositivo - conclude il maestro monzese di krav maga -. Averlo e non sapere come usarlo in modo adeguato e corretto, lo rende assolutamente inutile e può diventare controproducente”. Per informazioni e prenotazioni inviare un’email a totalcombatacademy.ufs@gmail.com, oppure telefonare al 347.1268510.