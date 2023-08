Che cosa fare a Ferragosto a Monza? I servizi (anche gratis) e le attività aperte

Che cosa fare a Ferragosto per chi resta in città? A parte una bella passeggiata o pedalata nel Parco, sono diverse le attività che si potranno fare nel capoluogo monzese martedì 15 agosto.L’infopoint turistico di piazza Trento e Trieste rimarrà aperto per tutta la giornata: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Per chi resta a Monza quella di Ferragosto (e di lunedì 14 agosto) potrà essere una bella occasione per visitare la Reggia di Monza che rimarrà aperta dalle 10.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 17.30. Mentre rimarranno chiusi i Musei Civici di via Teodolinda.

Per gli sportivi un bel tuffo in piscina: la struttura di Triante, in via Pitagora, rimarrà aperta dalle 10 alle 20 (ingresso gratuito per i monzesi over 65).

Per la sera doppio appuntamento: per la rassegna 'Cinema sotto le stelle' (nel cortile della Villa Reale), alle 21 è prevista la proiezione del film "Scordato" con l'ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Mentre per gli over 65 al Centro Ambrosini di via Solferino dalle 20 alle 23 balli e giochi sotto le stelle.

Infine alcune informazioni di servizio. Le farmacie aperte nella giornata di martedì 15 agosto saranno la Dottor Max in corso Milano 31 e La Nuova Garibaldi in piazza Garibaldi 5/a. Sarà sospeso il servizio delle linee bus di NET e Autoguidovie. Il mercato settimanale a San Rocco non si svolgerà. I cimiteri cittadini rimarranno aperti fino alle 13 (ma non sarà possibile entrare con l’auto). Sospesa anche la pulizia della strada e il ritiro dei rifiuti.