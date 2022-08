Allo stadio in auto: ecco quanto costa parcheggiare all'U-Power Stadium

Monza in serie A: quando costa andare in auto fin sotto le tribune? La domanda dopo che un tifoso sabato sera ha deciso di raggiungere l'U-Power Stadium in auto. Per assistere alla partita contro il Torino ha pagato 10 euro di parcheggio. Una cifra considerata dal tifoso troppo onerosa, tanto che ha postato l'immagine della ricevuta di pagamento sui gruppi Facebook di Monza scatenando, naturalmente, due opposte tifoserie: chi ritiene la tariffa esagerata, e chi invece in perfetta linea con il mercato invitando a raggiungere lo stadio con altri mezzi. Ma a decidere la tariffa del parcheggio dell'U-Power Stadium è stata la stessa giunta comunale che con una delibera del 10 agosto ha definito le modifiche alle tariffe per la stagione 2022/2023. Il parcheggio dello stadio è gestito da Monza Mobilità Srl società integralmente partecipata dal comune di Monza.

I prezzi

Per i veicoli destinati al trasporto di persone con al massimo otto posti a sedere (oltre al sedile del conducente) o per i parcheggi ubicati nelle aree adiacenti all’U-Power Stadium contrassegnati nella planimetria contenuta nel piano dai colori arancione (destinato alla sosta dei veicoli dei tifosi ospiti), viola, nero e verde il costo è di 10 euro (dall’apertura dell’area di parcheggio tre ore prima dell’inizio della partita fino a massimo un’ora dopo la fine del match).

Per il parcheggio di viale Stucchi (corsia direzione sud nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Sicilia e via Salvadori) contrassegnato nella planimetria contenuta nel piano dal colore azzurro il costo è di 7 euro (dall’apertura dell’area di parcheggio tre ore prima dell’inizio della partita fino a massimo un’ora dopo la fine dell’evento);

Per i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere (oltre al sedile del conducente) e massa non superiore a 5 tonnellate e per i veicoli di categoria M3 ex art. 47 del d.lgs. 285/1992 (nuovo codice della strada) ovvero “i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere (oltre al sedile del conducente) e massa superiore a 5 tonnellate, o per il parcheggio ubicato nell’area adiacente all’U-Power Stadium contrassegnato nella planimetria contenuta nel piano dal colore arancione il costo è di 30 euro (dall’apertura dell’area di parcheggio tre ore prima dell’inizio della partita fino a massimo un’ora dopo la fine dell’evento). La tariffa del parcheggio riguarda esclusivamente le partite casalinghe dell'Ac Monza (sono escluse altre eventuali manifestazioni che si dovessero tenere nel corso di tale periodo).