In Brianza sbarca la crioterapia: dove (e perchè) entrare in una camera a -85 gradi

La crioterapia, la cosiddetta “cura del freddo”, sbarca in provincia di Monza Brianza. Il servizio ora fa parte dell’offerta del poliambulatorio specialistico Auxologico Meda Riabilitazione: qui è possibile sottoporsi a sedute di crioterapia all’interno di una criocamera di ultima generazione. Ogni seduta ha una durata che va dai 90 ai 180 secondi, all’interno di una cabina con raffreddamento elettrico che raggiunge la temperatura di -85°.

Cos’è la crioterapia?

La crioterapia sfrutta gli effetti terapeutici del freddo, per apportare benefici alla salute di atleti e pazienti affetti da sclerosi multipla, obesità, morbo di Parkinson e diverse altre patologie. Le basse temperature hanno azione antinfiammatoria, analgesica, defatigante. È anche utile per trattare la sindrome del tunnel carpale e altre condizioni neurologiche. Inoltre, è utilizzata anche nella medicina estetica per rimuovere i tessuti grassi in eccesso. Si tende infatti a distinguere la crioterapia dermatologica dalla crioterapia estetica: la prima consiste in trattamenti utili per affezioni cutanee, la seconda per avere benefici estetici. Per chi è indicata? Il trattamento è indicato per le seguenti patologie: fibromialgia, poliartrosi, spondilite anchilosante, artrite reumatoide/patologie reumatiche, sclerosi multipla, pazienti post-covid con sintomi motori e respiratori, disturbi del sonno, depressione, obesità, tendinopatie, polineuropatie, Malattia di Parkinson. La crioterapia è inoltre un trattamento consigliato non solo per chi soffre di determinate patologie, ma anche per atleti, sportivi e per chi punta semplicemente a migliorare il proprio benessere.

Quali sono i benefici?

Le basse temperature apportano numerosi benefici al corpo grazie al miglioramento del microcircolo e a una migliore ossigenazione della zona trattata. Accelera il metabolismo; Favorisce la perdita di peso; Combatte gli inestetismi della cellulite; Migliora le performance sportive; Riduce l’infiammazione e il dolore; Potenzia il sistema immunitario; Combatte l’invecchiamento (anti aging); Migliora la circolazione. Crioterapia e anti aging La crioterapia ha anche benefici contro l’invecchiamento. Un temporaneo abbassamento della temperatura superficiale del corpo provoca infatti un’aumentata produzione di endorfine a cui dobbiamo l’effetto antalgico (con una riduzione o eliminazione del dolore), una ridotta sintesi di citochine pro-infiammatorie e un potente effetto antiossidante ad azione detossinante e anti aging.

L'obiettivo del trattamento è sfruttare gli effetti terapeutici del freddo per apportare benefici alla salute, la terapia è estremamente consigliata a chi soffre di determinate patologie, ma anche per atleti e sportivi. E’ infatti possibile prenotare le sedute di Crioterapia anche su iniziativa personale, senza necessariamente la presenza di una patologia, previa valutazione preliminare a titolo gratuito. Come ad esempio nel caso degli sportivi o di chi è semplicemente alla ricerca di benessere. Il paziente dovrà avere un'età compresa tra i 18 e i 75 anni e la prestazione viene effettuata sotto supervisione di personale sanitario.

La crioterapia è disponibile privatamente in Auxologico. I prezzi variano a seconda del numero di sedute programmate: seduta singola: 50 euro.