Oxy ha partorito 6 futuri cani guida: adesso si cercano famiglie per l'affido

Adesso sono sei cuccioli totalmente dipendenti dalla mamma. Ma tra qualche anno, dopo un percorso di addestramento, diventeranno gli occhi di chi non vede.

Fiocchi rosa e azzurri a Limbiate, al Servizio cani guida dei Lions, ente morale istituito nel 1959, dove ogni anno vengono consegnati in comodato gratuito 50 cani addestrati. Nei giorni scorsi Oxy ha dato alla luce sei cuccioli. Questo è il momento più delicato per il futuro dei puppy, e l'ente morale chiede un aiuto. Un contributo per sostenere la campagna vaccinale delle nuove cucciolate." Dalle 4 settimane ai 12 mesi, le vaccinazioni aiutano a prevenire malattie contagiose e qualche volta fatali - si legge sul sito del Servizio cani guida dei Lions di Limbiate -. Perché durante i primi giorni di vita, il cucciolo è protetto dagli anticorpi presenti nel latte materno. Ma questo scudo svanisce nel tempo, rendendo il cucciolo vulnerabile alle malattie. Con la tua donazione, aiuti i cuccioli a diventare grandi e le persone non vedenti ad avere un cane guida sano ed efficiente".

Poi un aiuto ancora più importante, che coinvolgerà emotivamente la persona che deciderà di abbraciare l'iniziativa: quella di diventare "puppy walker". Cioè di adottare per un anno il cucciolo, per poi restituirlo al Centro di Limbiate dove verrà addestrato per diventare un cane guida.

Le famiglie, precedentemente selezionate, ospiteranno per nove mesi un cucciolo di labrador o golden retriever con lo scopo di farlo socializzare ed educare prima di intraprendere il percorso per diventare cane guida. Un percorso che si svolgerà presso il centro limbiatese.

All’affidatario il Servizio Cani Guida dei Lions fornirà l’istruzione e l’attrezzatura necessaria (un guinzaglio, un collare, una ciotola per il cibo ed una spazzola per la pulizia del mantello). Durante il periodo di affidamento non verrà mai lasciato solo: il personale qualificato sarà presente per aiutare l'affidatario nella risoluzione di eventuali problemi, e sono previste visite periodiche per accertarsi dei progressi fatti dall’animale. Ecco il link per conoscere questa straordinaria realtà, punta di diamante del volontariato brianzolo.