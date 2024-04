Quando il gusto incontra l'eleganza: riapre (con una nuova cucina) il ristorante gourmet di Monza

Suggestioni diverse che nei piatti rispecchiano le due anime dello chef Fabio Silva: partenopeo di nascita e di cuore, brianzolo d'adozione. E cittadino del mondo che da ogni viaggio torna a casa con un bagaglio di colori, emozioni e sapori che si trasformano in suggestioni che prendono vita nei piatti. Connubi insoliti, dal sapore esotico o orientale che si sposano con le ricette della tradizione e le trasformano, senza mai destrutturarle, in una cucina gourmet che a Monza è garanzia di gusto, qualità e ricercatezza. Tanto da essere scelta anche dai piloti della Formula Uno che nella settimana più importante dell'anno per Monza, soggiornano proprio nel boutique hotel davanti alla Villa Reale.

La riapertura dopo la ristrutturazione

Da qualche settimana il Derby Grill, il ristorante de l'Hotel de la Ville di Monza, gestito dalla famiglia Nardi, ha riaperto dopo una imponente opera di ristrutturazione che ha coinvolto, con un investimento di circa tre milioni di euro, l'albergo e anche la cucina. L'intramontabile eleganza senza tempo delle sue sale si è rinnovata e a impreziosire il ristorante gourmet adesso ci sono suggestioni liberty e vietnamite, a partire dai nuovi tavoli e dalle sedie ideate per il locale e una mise en place studiata per valorizzare l'esperienza di gusto.

Ma le novità riguardano anche il menù, tutto rinnovato e con due nuovi percorsi di degustazione che si ispirano, appunto, alle due anime dello chef Fabio Silva con un viaggio tra i sapori mediterranei, come omaggio a Napoli e alla terra partenopea, e un itinerario del sapore che spazia tra i piatti della tradizione lombarda e brianzola, proposti in una chiave innovativa, ricercata ed elegante. In grado di sorprendere chi assaggia, a ogni morso.

Sei portate, accompagnate da stuzzichini, aperitivi e pre-dessert, dove la tradizione non viene mai snaturata ma valorizzata come accade nel risotto alle erbette, all'aglio orsino - un omaggio al parco di Monza - e lumache di Nibionno. Oppure il lombo di agnello lucano, servito con salsa mole alle carote e taccole, che riporta alla mente sentori ispirati alla cucina messicana. Il fascino esotico invece accarezza il carattere mediterraneo delle linguine alla bottarga di lavarello e trota accompagnate da una zuppa di cocco. Ma l'audacia delle suggestioni non soffoca i sapori, li arricchisce e li trasforma in un connubio nuovo, dove il gusto si amplifica. E ad arricchire la proposta del Derby oltre ai piatti ci sono le quasi cinquecento etichette della cantina, come spiega Antonio Renzulli, il direttore di Sala.

Una cucina completamente senza gas

Con una storia di oltre quarant'anni alle spalle, le cucine del Derby Grill si sono rinnovate, con un intervento di ristrutturazione imponente che ha portato l'albergo e il locale a chiudere per diversi mesi. Poi lo scorso 18 marzo, la riapertura.

"Abbiamo riprogettato tutto" spiega lo chef Silva che ha curato, in collaborazione con la famiglia Nardi, il progetto che ha portato a una riorganizzazione degli spazi, con un'attenzione all'innovazione e alla sostenibilità. "Abbiamo crcato di migliorare per soddisfare le esigenze della nuova ristorazione. Abbiamo una nuova cucina a blocchi con zona e spazi suddivisi, dalle colazioni alla pasticceria, con una zona dedicata alla banchettistica e un'area che si occupa solo del fine dining accanto a una cucina destinata al bar-bistrò".

La svolta più significativa è stata l'eliminazione del gas. "In cucina così ci sono molti meno gradi, la temperatura è più gestibile per tutto lo staff e l'ambiente più salutare e si inquina meno" continua Silva. Il restyling, con l'installazione di pannelli fotovoltaici e tecnologie green, ha testimoniato anche l'attenzione green della storica struttura che a Monza dal 1958 punta a essere "la prima casa di lusso fuori Milano" con un hotel 4 stelle affiliato alla Small Luxury Hotels of the World il cui ristorante serve circa 25mila coperti l'anno, una sessantina al giorno.

Una storia di famiglia e di lusso, dal 1958 a Monza

Oggi l'Hotel de la Ville conta un organico di una cinquantina di dipendenti tra amministrazione, comparto accoglienza, cucina e ospitalità. Ma la storia del boutique hotel di Monza inizia molto tempo fa e si lega con quella della famiglia Nardi nel 1958, anno in cui il commendator Bartolomeo Nardi rileva la proprietà. Già famiglia di albergatori, scelgono la città dell'autodromo: negli anni 20'-30' il Cavaliere Luigi Nardi gestisce il Grand Hotel Minerva di Roma, il Grand Hotel Milano di Brunate, in provincia di Como e il Grand Hotel Savoy di Sanremo ed il Continentale di Salsomaggiore, poi l'approdo a Monza con il figlio Bartolomeo e l'inizio di una storia fatta di eleganza, lusso, accoglienza e tradizione che hanno costruito, alzando pareti di valori rimasti immutati nel tempo, quella che la famiglia Nardi ama chiamare "la prima casa di lusso fuori Milano".

Negli anni '80 rientra a Monza anche il figlio di Bartolomeo Nardi, Luigi, e si unisce ai genitori nella gestione dell'albergo e negli anni '90 arriva anche il prezioso contributo di Arcangelo Nardi. Dal 2014 entra in azienda anche Francesco Nardi, figlio di Luigi, rappresentante della quarta generazione che dal 2023 diventa general manager dell'Hotel de la Ville di Monza che nel 2024 si è completamente rinnovato. "Partiamo da solide fondamenta, a noi costruire il futuro" ha detto Nardi, riassumendo i valori, la tradizione, la missione e gli obiettivi per il futuro del brand del lusso a Monza.