Il sogno di autonomia delle persone disabili: in Brianza due case e un progetto per vivere da soli

Andare a vivere da soli è una delle esperienze più significative nella vita di un individuo. Ancor di più lo è nel caso delle persone affette da disabilità per le quali, la necessità di crearsi un'autonomia abitativa e sviluppare una propria indipendenza, risulta spesso essere una sfida ancora piuttosto ardua.

Di qui l'iniziativa lanciata dall’azienda speciale Consorzio Desio Brianza - Co.De.Bri e dalla Rete TikiTaka con il supporto della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, legata alla riqualificazione (con i fondi del Pnrr) negli spazi di Corte Olmetto a Desio di due appartamenti messi a disposizione dal comune e destinati a ospitare nove persone con disabilità che vogliono realizzare il loro sogno di vivere in autonomia. Ovvero una campagna di raccolta fondi finalizzata all’acquisto di utensili, biancheria e oggetti per la casa, indispensabili a gestire la vita di tutti i giorni dei futuri abitanti dei due appartamenti.

il primo appartamento potrà ospitare fino a sei persone, mentre il secondo ne ospiterà tre. Ogni abitazione sarà personalizzata e dotata di strumenti e tecnologie domotiche, con possibilità di interazione a distanza in base alle necessità di ciascun abitante, per il quale si prospetta anche un percorso di inclusione socio-lavorativa. Oltre ai lavori di riqualificazione degli appartamenti, la progettualità avviata prevede anche l’attivazione di sostegni educativi a domicilio, con la sperimentazione di modalità di assistenza e di accompagnamento a distanza per i beneficiari del progetto, nonché di percorsi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali, utili alla vita quotidiana, alla ricerca attiva del lavoro e se richiesto, al lavoro a distanza.

Le persone a oggi individuate provengono da diversi comuni dell’Ambito di Desio e hanno un’età compresa tra i 22 e i 49 anni.

La campagna di raccolta fondi è dunque necessaria per rpovare a realizzare il sogno delle nove persone affette da disabilità: è possibile sostenere l’iniziativa con una donazione online a questo link oppure con un bonifico intestato a Fondazione della Comunità di Monza e Brianza onlus, iban: IT03 Q05034 20408 000000029299 e causale “Un sogno in via Olmetto”.

"Questa progettualità non si esaurirà con i nove beneficiari che verranno inseriti negli appartamenti: l’obiettivo, infatti, è anche quello di far crescere sul territorio dell’Ambito di Desio il maggior numero di esperienze simili, che possano consentire anche ad altre persone con disabilità di vivere la quotidianità nel tessuto cittadino, dando il proprio contributo nella cura delle relazioni di buon vicinato e nella collaborazione alla vita attiva dei quartieri, fino a diventare per tutti uno stimolo nella costruzione di rapporti orientati all’interesse comune", spiegano i promotori dell’iniziativa.

Il progetto di riqualificazione di alcune unità abitative rientra nelle linee progettuali finanziate dal Pnrr secondo la "Missione 5 - Inclusione e coesione", "Componente 2 - Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" - nello specifico "Linea 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità".