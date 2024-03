La rotonda trasformata in maxi discarica: raccolti oltre 34 metri cubi di immondizia

Una vera e propria discarica a cielo aperto dove gli operatori dell’Impresa Sangalli hanno impiegato molte ore per recuperare tutto il materiale. Oltre 34 metri cubi di spazzatura e 3 sacchi pieni di cartongesso, materiale edile e rifiuti indifferenziati. Questo il “bottino” recuperato dagli operatori ecologici durante la pulizia straordinaria nei pressi della rotonda di via Edison, al confine con il comune di Cinisello Balsamo.

Un’area che da tempo viene utilizzata dagli incivili come discarica di piccoli e grandi rifiuti, e dove sono costanti le segnalazioni dei cittadini che denunciano il degrado. Durante le operazioni di pulizia sono stati riempiti un container scarrabile di 30 metri cubi, un furgone dalla capienza di 4 metri cubi, oltre a sacchi e rifiuti in plastica e rifiuti ingombranti come ad esempio materassi. Gli operatori della Sangalli hanno recuperato anche un motorino senza targa. Gli agenti del comando della polizia locale di Monza hanno effettuato ulteriori approfondimenti e hanno scoperto che il motorino non era stato rubato. Gli agenti sono riusciti a risalire al proprietario che è stato multato.

“La zona – fanno sapere dal Comune di Monza - viste le ripetute segnalazioni d’abbandono, non solo di spazzatura ma talvolta anche di veicoli, è ora presidiata con l’ausilio delle guardie ecologiche volontarie (gev) e degli agenti della Locale. Data la situazione, è anche in corso un confronto con l’amministrazione di Cinisello Balsamo, nel cui territorio ricade parte dell’area e delle vie vicine interessate dai fenomeni di degrado, per coordinare possibili interventi tra i due Comuni”. Intanto a Monza prosegue la lotta contro chi abbandona i rifiuti. Verranno intensificati i controlli con l’installazione di videocamere (che passeranno dalle attuali 170 alle 250), con particolare attenzione alle zone più a rischio, dove ripetutamente vengono abbandonati piccoli e grandi rifiuti. L’ultimo caso, prima di quello di via Edison, riguarda la via Adda dove dopo l’ennesima segnalazione di scarico di immondizia l’area è stata ripulita.

“L’accumulo abusivo di rifiuti di varia natura – commenta l’assessore all’Ambiente Giada Turato - comporta un serio rischio per la salute pubblica e danni ambientali anche a lungo termine, oltre a poter diventare un elemento di ostacolo alla viabilità quando avviene nei pressi di strade e rotatorie. Presidiare le aree soggette a questo genere di fenomeni e prevenire il formarsi di discariche illegali è un fondamentale strumento di tutela dei cittadini”.