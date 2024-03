Tempo di pulizie di primavera: la via del centro trasformata in discarica

Invece di portare il materiale ingombrante in discarica, oltre a differenziare l’immondizia ed esporla nei giorni corretti, c’è chi ha pensato bene di lasciare il tutto sul marciapiede. Una piccola discarica a cielo aperto quella che si è creata nel pomeriggio di domenica 24 marzo nella centralissima via Gramsci e che non è sfuggita a Giorgio Castoldi, residente e referente del gruppo Controllo di vicinato. “Questa situazione è assurda - spiega a MonzaToday -. Immondizia già esposta la domenica pomeriggio e ancora in bella vista il lunedì mattina. Proprio in centro, in via Gramsci. Per non parlare della piazzetta Centemero e Paleari dove sabato c'erano rifiuti e persino un carrello della spesa”.

Qualcuno deve aver fatto le grandi pulizie in casa e poi ha pensato bene di lasciare i rifiuti proprio in strada: un mobiletto smontato, la gabbietta per i criceti, sacchetti di plastica e di carta pieni di rifiuti che sono rimasti in bella mostra per oltre 24 ore. Una situazione di degrado, purtroppo, non nuovo in centro come in periferia. Castoldi non ha parole tenere: “Sul tema della raccolta dei rifiuti e del decoro urbano bisogna intervenire. Una situazione non isolata come quella di via Gramsci non può continuare, né il problema dei cestini che, proprio come ieri, strabordavano di immondizia nel tratto tra via Europa e via Solferino. Ma a quanto mi riferiscono questo problema sarebbe diffuso anche in altre zone di Monza”.