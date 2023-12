A Monza consegnata la prima carrozzina elettrica all'associazione spastici

Una catena di solidarietà quella che lega a Monza Cancro Primo Aiuto e A.I.A.S. (Associazione Italiana Assistenza Spastici).

Nella giornata del 23 dicembre l'ente di volontariato monzese consegnerà infatti nella sede di via Lissoni la prima delle 50 carrozzine elettriche destinate alle persone disabili di A.I.A.S. Città di Monza. La donazione è stata resa possibile dai fondi raccolti durante la gara ciclistica benefica in autodromo "Santiago in Rosa" lo scorso ottobre,e avverrà sabato 23 dicembre alle 11.30.

L'A.I.A.S. Città di Monza, membro dell’Associazione Nazionale di Assistenza agli Spastici e centro accreditato presso Regione Lombardia, sarà la prima beneficiaria di questa iniziativa di Cancro Primo Aiuto. La carrozzina elettrica fornirà maggiore mobilità e indipendenza a coloro che ne beneficeranno, migliorando significativamente la loro qualità di vita.

Alla cerimonia di consegna della prima delle 50 carrozzine elettriche prenderanno parte anche Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, l'europarlamentare Isabella Tovaglieri e il presidente di Cancro Primo Aiuto, Eugenio Cremascoli. Saranno presenti anche il senatore Adriano Galliani, l’onorevole Fabrizio Sala, il presidente della provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio, il sindaco di Monza Paolo Pilotto, i consiglieri regionali Pietro Luigi Ponti e Fabrizio Figini.

"Siamo entusiasti di consegnare la prima carrozzina elettrica come parte di questo progetto significativo - ha dichiarato Eugenio Cremascoli, presidente di Cancro Primo Aiuto - La generosità dei nostri sponsor e la partecipazione alla gara ciclistica benefica ci hanno permesso di realizzare questo obiettivo e di contribuire in modo tangibile al benessere di coloro che ne trarranno beneficio. Ringraziamo le persone dell'associazione A.I.A.S. Città di Monza per la loro dedizione e il lavoro che fanno".

Le altre carrozzine elettriche presentate alla "Santiago in Rosa" saranno consegnate nei prossimi mesi alle Asst e agli ospedali lombardi con cui Cancro Primo Aiuto collabora.