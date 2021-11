Flash mob colorato contro l'affossamento del Ddl Zan

In Brianza continua la mobilitazione contro l'affossamento del Ddl Zan. Dopo la manifestazione organizzata a Monza sabato scorso in piazza Trento e Trieste organizzata dall'associazione Brianza Oltre l'Arcobaleno, adesso è la volta di Desio.

Domenica 7 novembre alle 17 in piazza Papa Giovanni Paolo II, davanti al Municipio, il gruppo Abbracci e Baci organizza un flash mob colorato nel pieno rispetto delle prescrizioni anti contagio. "Sentiamo la necessità di esprimere il disappunto per gli 'applausi' in Parlamento per l'afossamento del Ddl Zan - spiegano gli organizzatori sui social -. Se non ti mobiliti per difendere i diritti di qualcuno che in quel momento ne è privato, quando poi intaccheranno i tuoi nessuno si mobiliterà per te e ti ritroverai solo".

Alla manifestazione parteciperà anche Brianza Oltre l'Arcobaleno.