Ex cotonificio monzese, variante green: nell'area nascerà un parchetto pubblico

Un nuovo parchetto pubblico nel'ex Cotonificio Cederna.

È la svolta green prevista dalla modifica al piano di riqualificazione dell'ex Cotonificio Cederna grazie alla nuova variante al Piano particolareggiato approvata dalla giunta comunale. Che regalerà agli abitanti del quartiere un parco pubblico che in precedenza non era stato previsto. L'area in questione è il cosiddetto "edificio D" presente nel piano di riqualificazione, ovvero quella dove sarà realizzata la grande biblioteca con annesso spazio espositivo che dovrebbe essere pronta nel 2025. Un'area nella quale la precedente amministrazione avrebbe invece voluto sistemare la Casa di comunità e l'impianto sportivo con piscina.

Si è tornati dunque al progetto originale, ovvero a quello della biblioteca, e la variante in corso al Piano particolareggiato - che prevede anche un accorpamento di due edifici in uno solo rispetto al progetto precedente - permetterà appunto di avere un aumento della quota di spazio da destinare a verde pubblico. "La nuova soluzione deriva da un’istanza direttamente proposta dal soggetto attuatore - spiegano dal palazzo di piazza Trento e Trieste - che il comune ha accettato in quanto aumenta gli spazi a verde del progetto complessivo. La superficie delle aree asservite ad uso pubblico passa infatti da 11.255,16 a 11.931,59 metri quadri, e gli impegni economici complessivi del progetto restano invariati. Si tratta di un’ulteriore variante al piano dopo che era stata modificata la destinazione d’uso dell’edificio 10, che diventerà una biblioteca.

"La variante al piano - sottolinea l’assessore al Governo del Territorio Marco Lamperti - garantisce più spazi pubblici per la cittadinanza, che in particolare potrà beneficiare di un nuovo parco pubblico in precedenza non previsto. Il cambiamento va dunque nella giusta direzione per restituire l’area ai monzesi nella migliore modalità possibile".

Una grande biblioteca nell’area dismessa

L’amministrazione comunale ha stabilito di realizzare all’interno dell’area un nuovo edificio da destinare a biblioteca per 1000 mq, mentre gli spazi attigui per circa 500 mq saranno adibiti a uno spazio polifunzionale ed espositivo, a disposizione del quartiere per attività culturali e ricreative. Il progetto Il progetto prevede lo sviluppo della biblioteca al piano terra con isole tematiche, salottini di lettura, emeroteca e spazio ristoro. Ampie le aree destinate ai bambini, ai loro accompagnatori e ai ragazzi, complete di spazi accessori e di una grande sala polifunzionale annessa. Al primo piano si trova una sala studio, un’area adolescenti e make lab, gli spazi adibiti a scaffalature e spazi per la didattica. Nell’area interrata troverà posto un magazzino. La nuova biblioteca dovrebbe essere pronta nel 2025.