Quella misteriosa fede caduta nella cassetta delle offerte in chiesa a Monza: si cerca il proprietario

Un anello in oro bianco dove all'interno sono incisi il nome "Stefania" e una data.

È senza dubbio una fede nuziale quella ritrovata nelle cassetta delle offerte nel santuario di Santa Maria delle Grazie a Monza e chi la portava al dito (il marito di Stefania ndr), con tutta probabilità, deve averla inavvertitamente persa durante il momento dell'offertorio. E ora i frati di via Montecassino lanciano un appello a MonzaToday per tentare di restituirla al legittimo proprietario.

"Si tratta certamente di qualcuno che è venuto in chiesa nella giornata di domenica 24 marzo - ha spiegato fra' Celestino, economo del santuario monzese - L'ho rinvenuta in serata in mezzo alle monete, mentre conteggiavo le offerte, e al momento ancora nessuno si è presentato qui a richiederla indietro. Ho anche provato a contattare l'Ufficio Anagrafe del comune ma nemmeno per gli addetti è stato possibile risalire al proprietario. Immagino che per chi l'ha persa non sarà stata una piacevole sorpresa ritrovarsi senza l'anello al dito. Si tratta di un oggetto dal valore affettivo importante. Che spero di poter riconsegnare quanto prima".

Oltre al nome "Stefania" all'interno dell'anello sono incisi il giorno 2 e l'anno 2007 (abbiamo volutamente tagliato il mese così da garantire al vero proprietario di rientrarne in possesso).