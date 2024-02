La fermata del bus al buio dove i passeggeri per farsi vedere dall'autista utilizzano la torcia

Per farsi vedere dall’autista e invitarlo a fermarsi accende la torcia del telefonino: la fermata è al buio e lei teme che il conducente, non vedendola o magari non avendo richieste di fermate da parte dei passeggeri, continui la sua corsa lasciandola a piedi. Una fermata avvolta nelle tenebre quella di viale Brianza. A segnalarla, sulla pagina Facebook “Sei di Monza se…”, è una ragazza che da poco si è trasferita a Monza e ogni giorno (mattina e sera) prende l’autobus lungo la via che costeggia il Parco. In questa stagione, però, per allertare il conducente a fermarsi usa lo smartphone. “Accendo la torcia del telefonino – racconta -. Le due fermate, vicino a viale Cavriga, sono completamente al buio, e devo utilizzare la torcia per farmi vedere dall’autista”.

Ma a rimanere al buio non sarebbe solo la fermata del bus, ma anche la pista ciclabile, lungo entrambi i lati del viale. “I pochi lampioni accesi illuminano davvero poco, mentre gli altri sono spenti, creando una situazione di insicurezza e paura non solo in me, ma per chiunque usufruisca di questo vialone – aggiunge -. Non mi sembra normale che in una città come Monza, noi cittadini dobbiamo avere paura di circolare a piedi la notte”.

La ragazza ha postato sul gruppo social le immagine del viale al buio, sperando in una rapida soluzione del problema. Un problema, quello di viale Brianza al buio, che era già stato segnalato nel settembre del 2022. A raccontarlo alla redazione di MonzaToday era stato Paolo Meregalli che – anche in quel caso con tanto di foto – aveva mostrato il pellegrinaggio dei tifosi della Formula 1 che percorrevano il tratto ciclopedonale completamente al buio facendosi luce, anche in quel caso, con le torcia del telefonino.

A Monza intanto esiste una mappa delle strade al buio. Su chiama “Monza è al buio” la pagina Facebook dove da anni i cittadini segnalano la presenza di lampioni che non funzionano bene o che sono completamente fuori uso. Segnalazioni vengono fatte anche dopo aver più volte sollecitato il problema attraverso l'iter istituzionale di telefonare al numero verde 800 688 713, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno dove è possibile segnalare eventuali lampioni spenti da ripristinare.